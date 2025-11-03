Avance Mipyme: Mastercard logra el empoderamiento de 400,000 micro y pequeñas empresas

Mastercard lanza Avance mipymes, antes conocido como Strive México, un programa que impulsa la digitalización y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

En esta entrevista, Luz Gómez, vicepresidente de Investigación y Perspectivas del Center for Inclusive Growth de Mastercard, comparte cómo buscan transformar el acceso de las mipymes a la tecnología, la educación financiera y las herramientas digitales.



Descubre cómo más de 400,000 negocios están fortaleciendo su competitividad, impulsando la inclusión financiera y generando oportunidades para mujeres emprendedoras en todo México.



