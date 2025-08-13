¿El fin de las agencias tradicionales? Así piensan los fundadores de BBS, Pure y Solar

¿Qué pasa cuando el talento es el centro, la innovación la norma y el propósito el motor? En este episodio conversamos con Enrique de la Barrera y Lander Antón, fundadores de BBS Brands, Pure y Solar, sobre cómo están desafiando el modelo tradicional de agencia con un enfoque flexible, multidisciplinario y altamente humano.

Hablamos de fractional marketing, ecosistemas creativos, cultura de innovación, y del nacimiento de MOWO.

Una conversación imperdible para quienes buscan entender cómo se construyen hoy las marcas y los negocios del futuro.

¡Acompáñanos en Oye.Cracks!