Washington sabe que México produce fentanilo. ¿Para qué negarlo?

Vamos directo al grano.

La evidencia más sólida que el gobierno de Estados Unidos tiene de que México produce fentanilo y lo envía a Estados Unidos proviene de una combinación de fuentes, todas creíbles y, lo peor, todas verificables.

El CRS, Congressional Research Service, Servicio de Investigación del Congreso de EU, que es una rama apolítica y que por ley debe ser imparcial, en su reporte del 19 de diciembre pasado, revela que el gobierno estadounidense ha hecho numerosas donaciones al gobierno mexicano para que combata al fentanilo.

El reporte dice:

“El Departamento de Estado completó una donación a México de múltiples equipos de protección de alto riesgo para el desmantelamiento seguro de laboratorios de drogas sintéticas”.

Para el año de 2024, más de 800 perros entrenados, fueron donados por Estados Unidos a México. Estos animales ya participaron en cerca de 330 eventos de incautación de fentanilo.

El Departamento de Estado ha donado equipo especializado a la Procuraduría General de la República de México para analizar la composición de las drogas incautadas y ha brindado capacitación estadounidense para personal forense para detectar sobredosis de fentanilo.

Algunos observadores predicen que la cooperación en materia de seguridad podría mejorar con la presidenta Claudia Sheinbaum quien, como alcaldesa de la Ciudad de México, con su jefe de policía, Omar García Harfuch, compartieron inteligencia con las fuerzas del orden estadounidenses.

Harfuch, hoy secretario de Seguridad Pública anunció la mayor incautación de fentanilo en la historia de México en noviembre de 2024.

Sin embargo, existe gran desconfianza del gobierno mexicano hacia las operaciones estadounidenses en su territorio.

EE. UU. a su vez, tiene serias preocupaciones de que la corrupción y la infiltración de los cárteles en el gobierno mexicano, obstaculicen la cooperación futura”

Aun así, México y Estados Unidos han reanudado su trabajo juntos contra el fentanilo.

De ese trabajo sale mucha de la evidencia de los cientos de incautaciones de fentanilo y de sustancias químicas precursoras utilizadas para fabricar esta droga sintética.

Las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos, principalmente la DEA, Drug Enforcement Administration, que es la agencia antidrogas; y otras como CBP, Customs and Border Protection, que está encargada de las aduanas estadounidenses, regularmente incautan en la frontera entre Estados Unidos y México, grandes cantidades de fentanilo y sustancias químicas precursoras utilizadas en su producción.

Estas operaciones frecuentemente también ocurren en conjunto con el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de fentanilo operados dentro de México por los cárteles mexicanos.

El gobierno mexicano tiene mucha razón. No necesita que ni el New York Times ni ninguna otra agencia de noticias con prestigio y respeto internacional, le cuente lo que el gobierno mexicano no sólo sabe, sino ve y vive todos los días.

Hay otras fuentes que la gente común e incluso la prensa más sofisticada no ve diariamente, y estos son:

Los Informes de Inteligencia:

Esta es información de gran valor; es inteligencia reunida por las autoridades estadounidenses y mexicanas. El gobierno y el Congreso de Estados Unidos, si tienen acceso a estos informes, y en ellos claramente se indica que los cárteles mexicanos, principalmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), son los más involucrados en la producción y el tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

La información que en el Congreso en Washington se maneja demuestra que estos dos cárteles han establecido redes sofisticadas para obtener sustancias químicas precursoras de China, sintetizar fentanilo en México y contrabandearlo a través de la frontera.

Los informes, que en ocasiones son compartidos por fuentes anónimas con la prensa estadounidense de mayor penetración en la prensa escrita y en la televisión nacional, son la base de cientos de reportajes, sobre el tráfico de precursores chinos que se han diversificado a por lo menos 42 estados de la Unión Americana, en donde los mismos carteles y sus asociados los convierten en fentanilo.

Esto que le informo el gobierno mexicano lo sabe. La inteligencia antinarcóticos es compartida por las agencias estadounidenses con sus contrapartes mexicanas.

La gente de Estados Unidos sabe que esta droga viene de México

La prensa importante nacional de Estados Unidos es invitada por la DEA periódicamente para que sea testigo del desmantelamiento de laboratorios de los carteles en vecindarios caros de Estados Unidos en donde es más fácil ocultar este tipo de actividad de laboratorio en el que los precursores chinos son convertido en fentanilo.

Esto se hace en Estados Unidos para evitar los riesgos del contrabando a través de las fronteras, especialmente ahora que las nuevas autoridades mexicanas quieren demostrar que están cooperando en la incautación de grandes cantidades de drogas en su territorio.

Esto es nuevo y es una nueva forma de mostrar cooperación por parte del nuevo gobierno mexicano.

Los estadounidenses necesitan saber que el fentanilo se manufactura también en EU

El New York Times (NYT) no tenía que viajar a Mexico a encontrar supuestos laboratorios de fentanilo. Podría haberlos encontrado, si los hubiera buscado, en el “Upper East Side” de Manhattan, uno de los vecindarios más caros y exclusivos en la Ciudad de Nueva York, o en “Presidio Hills” en San Francisco, o en muchos vecindarios caros de EU, donde los carteles rentan viviendas caras para montar en ellas laboratorios de fentanilo.

Los carteles creyeron que esto engañaría a la DEA. Ya no, hoy estas operaciones son conocidas, pero seguro hay nuevas que no conocemos.

El último reporte del NYT sobre fabricación de fentanilo en México no es el primero sobre el tema, y tampoco será el último

Una breve revisión de mis archivos me dio estos tres ejemplos de la cobertura del New York Times, sobre este tema que hizo brincar a México:

Julio del 2023: "El nuevo cártel de la droga que está aterrorizando a México", este artículo describe el ascenso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su participación en la producción y el tráfico de fentanilo.

Diciembre de 2022: "Las sobredosis de fentanilo se disparan y dejan un rastro de dolor", este artículo analiza el impacto devastador de la crisis del fentanilo en Estados Unidos y destaca el papel de los cárteles mexicanos en el suministro de la droga.

Agosto del 2023: "Dos cárteles mexicanos inundan Estados Unidos con fentanilo mortal", este artículo se centra en el Cártel de Sinaloa y el CJNG, y detalla sus sofisticadas operaciones para producir y traficar fentanilo.

El problema de pelearse con el NY Times es que eso no lo afecta, ni le baja circulación, al contrario.

La otra gran fuente de información son los reportes oficiales

Los informes oficiales de los gobiernos de Estados Unidos y México reconocen el importante papel que desempeña México en la cadena de suministro de fentanilo.

Pero al mismo tiempo, la DEA siempre identifica a México, en sus reportes oficiales al Congreso, como la principal fuente de fentanilo que se trafica hacia Estados Unidos.

En Estados Unidos, los estudios de investigadores y académicos también confirman la producción y tráfico de fentanilo en México. Estos estudios a menudo implican trabajo de investigación de campo, entrevistas con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y miembros de los cárteles, y análisis de datos de incautaciones.

Ejemplos específicos de evidencia

Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de la DEA: Este informe destaca constantemente a México como la principal fuente de fentanilo en Estados Unidos, citando incautaciones y datos de inteligencia.

Incautaciones de la CBP: La CBP publica regularmente datos sobre incautaciones de drogas en la frontera, donde las incautaciones de fentanilo son sistemáticamente altas y, a menudo, están vinculadas a México.

Desmantelamiento de laboratorios: Los informes de noticias y los comunicados de prensa de los dos gobiernos anuncian con frecuencia el descubrimiento y desmantelamiento de laboratorios de fentanilo en México, a menudo operados por cárteles.

En resumen:

La convergencia de evidencia proveniente de incautaciones, informes de inteligencia, declaraciones gubernamentales e investigación académica respalda firmemente la afirmación de que México es un importante productor y traficante de fentanilo a los Estados Unidos.

Los cárteles mexicanos desempeñan un papel central en este comercio ilícito, explotando sus redes e infraestructura de tráfico de drogas existentes para capitalizar la alta demanda de fentanilo en el mercado estadounidense.

Washington, D.C., sabe que México produce Fentanilo. ¿Para qué negarlo?