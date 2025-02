Trump busca la destrucción de la Unión Europea

La pregunta clave es: ¿Cuánto tiempo durará Marco Rubio al frente de la Secretaría de Estado?

Al comparar sus expresiones respecto a las mencionadas por el vicepresidente J.D. Vance, podría haberlas dicho un opositor.

El sábado, parecía que Vance se presentó en Múnich como miembro de MAGA y no como vicepresidente al decir que los enemigos de Europa no son China ni Rusia; son, dijo Vance, la falta de libertad de expresión y la inmigración, es decir, el enemigo está en casa. Y lo dijo en la semana en que su jefe le cerró las puertas de la Casa Blanca a la agencia de noticias AP por no reconocer al Golfo de América.

Al leer el discurso de J.D. Vance, el sábado en Múnich, recordé la biografía que sobre Hitler escribió el historiador Ian Kershaw: “El verdadero enemigo era interno. Según Hitler el marxismo, la democracia, el parlamentarismo, el internacionalismo y, por supuesto, el poder de los judíos detrás de todo ello eran los culpables de la indefensión nacional que hacía posible que los franceses trataran a Alemania como una colonia” (Hitler. La biografía definitiva; editorial Península, 2019).

De manera paradójica, fue el propio Vance el que hace algunos años comparó a su hoy jefe con Hitler.

Ayer, Rubio sí habló de política exterior con funcionarios europeos y les replicó lo que por la mañana le dijo a CBS: Europa participará en la mesa de negociación entre Ucrania y Rusia.

Sus palabras contradicen a las mencionadas un día antes por el enviado de Trump a Ucrania, Keith Kellogg: “soy de la escuela realista, no creo que vaya a suceder”; se refería a la participación de Europa en la mesa de negociación.

Trump felicitó a Vance por su discurso. No mencionó nada sobre las palabras de Marco Rubio.

Los intereses de Estados Unidos no son los mismos que los de Europa. Lo demostró Trump en su primer gobierno, pero se encontró con Angela Merkel como dique de contención.

Hoy ya no está Merkel, pero está Elon Musk: el encargado de apoyar a Alice Weidel, la número uno de la ultraderecha alemana (partido Alternativa para Alemania, AfD).

J.D. Vance no quiso reunirse con el canciller Olaf Scholz, pero sí lo hizo con Weidel. Vance ve ausencia de libertad de expresión en el cinturón sanitario alemán en contra de AfD.

El objetivo del presidente Trump es debilitar, y de ser posible, destruir a la Unión Europea.

Ni Vance ni Musk quieren recordar la misión de la Unión Europea: la paz perpetua (kantiana) cediendo soberanía.

La Unión Europea fue el modelo político más exitoso del siglo XX. Lo saben los trumpistas, por eso la quieren desmantelar.

Las aguas de la diplomacia son movidas con furia desde la Casa Blanca: a la OTAN le han puesto palos a sus ruedas; sobre Ucrania, han tomado distancia; en Alemania Elon Musk ha programado el algoritmo de X para remover el odio entre los votantes para que crucen la boleta a favor de Alice Weidel.

¿Qué opina Netanyahu? Parece feliz. Perdonó el saludo nazi de Elon Musk.