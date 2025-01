Trampas y trompadas de Donald

La forma correcta de enunciar el apellido Trump en inglés, es pronunciando la u con un sonido intermedio entre las vocales a-o, de ahí que hoy escribiré acerca de las trampas y las trompadas del Demonio Anaranjado que en sólo diez días de gobierno ha logrado crear en su país y en el mundo entero una turbulencia más enredada que su peinado.

Tras la toma de posesión hizo su primera trampa: concedió indultos y conmutaciones de pena a casi 1,600 personas que fueron procesadas por diversos delitos cometidos el 6 de enero del 2021, durante el intento de tomar el Capitolio en señal de protesta porque según ellas el triunfo electoral de Joe Biden era ilegitimo.

Otra trampa, que previene al planeta de la disposición del Hitler sin bigote a pasarse la legalidad y los derechos humanos por el contenedor de sus dos inservibles —por su edad— gónadas, la realizó por medio de su secretario de Justicia, James McHenry, quien despidió a más de una docena de funcionarios que trabajaron en las investigaciones penales y el enjuiciamiento del hoy presidente. “Ustedes jugaron un papel significativo en la persecución contra el presidente Trump, así que no se puede confiar en ustedes para que apliquen su agenda”. Palabras más, palabras menos fueron las utilizadas por McHenry, para dejar sin trabajo, por órdenes del déspota neoyorkino, a quienes cumplieron con su deber.

En cuanto a las trompadas propinadas, a diestra y siniestra, por el Mussolini con copete, son numerosas y preocupantes. Un atentado contra la historia y la geopolítica es su deseo de sustituir el nombre al Golfo de México por el de Golfo de América, con lo que pone de manifiesto no únicamente su talante belicoso y su egoísmo si no, además, su ignorancia ya que el Golfo de México, está registrado, desde 1580, como tal en los mapas de la época y en los atlas y mapamundis de la actualidad.

Pero para trompadas, directas y a la cabeza, las atizadas a los migrantes por el fascista de la Casa Blanca. Tan sólo en su primera semana al frente del país que tiene secuestrado para su uso particular la denominación de todo un continente, que va de polo a polo; ha expulsado y devuelto a sus países de origen, por conducto del Departamento de Seguridad Nacional, al frente del cual se encuentra la “Dama de Hierro” —oxidado— Kristi Noem, 7,300 migrantes de México, Jordania, Brasil, el Salvador y Guatemala los cuales son transportados en incómodos aviones donde son maltratados por los agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) y, lo peor, viajan esposados de tal suerte que en caso de un accidente quedarían indefensos.

Precisamente fue porque sus connacionales viajaron a Bogotá en éstas condiciones fue que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se negó a recibir vuelos militares con deportados en esas condiciones inhumanas lo que generó un conato de bronca entre el mandatario colombiano y el bravucón de barrio que ahora vive en Washington donde recibe las mentadas del mundo.

Antes de expulsar a los migrantes mexicanos, el autoritario y bravero gringo debería pensar que sin la mano de obra mexicana la economía estadounidense saldría perjudicada. La presencia laboral mexicana es indispensable en la agricultura, la construcción, la industria hotelera y de alimentos, y el servicio doméstico, principalmente. Los mexicanos representan el 4% de la fuerza trabajadora del vecino país del norte. Un día sin mexicanos, según analistas, sería no aportar siete mil 671 millones de dólares a su Producto Interno Bruto. Así que antes de darles de trompadas a nuestros paisanos Donald, el rey de la trampa y del embuste, debería de medirle el agua a los camotes (measure the wather of the sweet potatoes).

Punto final

Qué tal que México le cambie el nombre al Capitán América por el de Capitán México.