La trampa de la libertad de expresión

La semana pasada, Meta anunció públicamente que concluiría con su programa de verificación de contenidos a cargo de terceros en su red social Facebook, para transitar a un sistema de notas comunitarias, en el que serán los propios usuarios quienes identifiquen y reporten contenidos potencialmente engañosos. Aunque se ha cuestionado si los motivos de Mark Zuckerberg detrás de esta decisión podrían ser más bien políticos, de acuerdo con el comunicado oficial de la empresa, la finalidad del cambio es preservar la libertad de expresión y evitar la censura.

Según Zuckerberg, Meta detectó que con el sistema de verificación de contenidos por terceros se habían cometido muchos errores, restringiendo contenido que no ameritaba la censura. También reconoció que los terceros a cargo de la verificación podían tener sus propios sesgos, como cualquier persona.

Lo cierto es que la libertad de expresión nunca ha sido un tema sencillo. Ante la pregunta abstracta sobre este derecho, la mayoría contestará sin dudarlo que está a favor de la libertad de expresión. Respetar y promover la difusión de las ideas de los demás es fácil, hasta que las mismas dejan de coincidir con las nuestras. El reto surge precisamente cuando las opiniones o el discurso ajeno se vuelve incómodo.

La verificación de contenidos a la que Meta se refiere como “fact-checking” transmite una sensación de transparencia que a todos tranquiliza, pero también puede ser el escondite perfecto de la censura. La veracidad de la información tiene especial relevancia en ciertos contextos, como en el ejercicio de la labor periodística, o cuando tiene implicaciones jurídicas, pero la libertad de expresión no se limita a la verdad. La mentira, por sí misma, no se encuentra prohibida por la ley, aunque las normas sociales o las convicciones religiosas la castiguen. Además, no todas las manifestaciones son susceptibles de calificarse como ciertas o falsas. Algunas son juicios de valor, interpretaciones subjetivas u opiniones, y todas ellas se encuentran cubiertas por la libertad de expresión.

Las sociedades modernas han cobrado conciencia sobre problemas históricos como la discriminación, la desigualdad, el cambio climático o los hábitos de salud, y a partir de ello, se han implementado diversas medidas sobre la información que se difunde en los medios de comunicación, pero la suma de estas restricciones ha derivado en una merma para el ejercicio de la libertad de expresión. Entre las exigencias para que los contenidos respeten o incluyan la pluralidad de posturas políticas, la diversidad racial y de preferencias sexuales, la igualdad de género, la identidad nacional, el fomento de buenos hábitos de salud y la preservación del medio ambiente, entre otras, la expresión pública de las ideas y opiniones se ha vuelto un deporte de alto riesgo.

En línea con el mensaje de Zuckerberg, incluso si la censura se impone con buenas intenciones, no deja de ser violatoria de la libertad de expresión. Por ello, la regulación de la libertad de expresión debe ser mínima, independientemente del medio de comunicación de que se trate, de tal manera que únicamente se excluyan de su protección los contenidos o discursos que realmente representen un riesgo grave para la sociedad.

Algunos de los anunciantes más importantes que contratan publicidad en Facebook han expresado públicamente su preocupación ante la posibilidad de que sus marcas se asocien a contenidos tóxicos o polarizados, sin embargo es importante considerar que la censura también tiene implicaciones negativas en los usuarios de las redes sociales. El juego de la libertad de expresión no es nuevo para la humanidad, y aun cuando las reglas se hayan complicado con el acelerado desarrollo de la tecnología, lo cierto es que tarde o temprano la censura es exhibida, y el alcance de este derecho se tendrá que reestablecer.