Tendencias y señales

La mejor, ORBIA

Los papeles de Orbia pasaron de 19.20 a 21.21 pesos cada uno en la semana, un avance de 10.47% en la Bolsa Mexicana de Valores. En lo que va del 2026 ganan 35.96 por ciento. Su valor de mercado asciende a 41,741.28 millones de pesos.

La peor, PEÑOLES

Los papeles de Industrias Peñoles bajaron 7.41% en la semana a 748.70 pesos cada uno en la Bolsa Mexicana de Valores. En el año pierden 20.92 por ciento. Su valor de mercado es de 297,590.09 millones de pesos.

AC Las acciones de la embotelladora de Coca-Cola, Arca Continental, tuvieron un alza de 4.44% la semana pasada en la Bolsa Mexicana de Valores. Pasaron de 192.38 a 200.92 pesos por unidad.

ALSEA La administradora de restaurantes tuvo una semana negativa en la BMV pues sus acciones perdieron 3.5% al pasar de 59.92 a 57.82 pesos cada una. En lo que va del 2026 gana 7.33 por ciento.

AMX Los títulos de América Móvil, propiedad de Carlos Slim ganaron 7.31% durante la semana en la Bolsa mexicana, al pasar de 20.93 a 22.46 pesos cada una. En lo que va del año avanzan 20.56 por ciento.

ASUR Los títulos de Grupo Aeroportuario del Sureste, administrador del aeropuerto de Cancún, ganaron 4.2% la semana pasada en la Bolsa mexicana. Pasaron de 572.61 a 596.66 pesos cada uno.

BBAJIO Los papeles de Banco del Bajío tuvieron una ganancia de 5.52% la semana que terminó el viernes anterior en la Bolsa mexicana. Pasaron de 50.90 a 53.71 pesos cada uno. En el año avanzan 18.1 por ciento.

BIMBO Los títulos de la panificadora más grande del mundo, Grupo Bimbo, avanzaron 1.49% en la Bolsa mexicana, al pasar de un precio de 57.63 pesos a uno de 58.49 pesos. En valor de mercado la emisora ganó 3,702.08 millones de pesos.

BOLSA Grupo BMV ganó 200.07 millones de pesos en valor de capitalización la semana pasada en el centro bursátil. Sus papeles pasaron de 36.48 a 36.84 pesos, equivalente a una ganancia de 0.99 por ciento.

CEMEX Las acciones de la regiomontana Cementos Mexicanos subieron en la semana 8% al pasar de 18.00 a 19.44 pesos cada una en la Bolsa mexicana. En valor de capitalización bursátil ganó 21,823.08 millones de pesos.

CHDRAUI Las acciones de la cadena de tiendas de autoservicio terminaron la semana con un avance de 5.47%, de 101.75 a 107.32 pesos por unidad. En lo que va del 2026 cae 12.97% en el valor de sus títulos.

FEMSA La dueña de las tiendas de conveniencia Oxxo cerró la semana con una ganancia en el precio de su acción de 6.79% a 194.66 pesos por unidad en la BMV. En el año ganan 7.04 por ciento.

GAP Al cierre de la semana pasada, los títulos de Grupo Aeroportuario del Pacífico ganaron 4.64% en la Bolsa mexicana a 441.79 pesos por unidad, equivalente a una ganancia en valor de mercado de 9,893.33 millones de pesos.

GCARSO Los títulos del conglomerado Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, reportaron un avance semanal de 4.31% a 127.55 pesos en la BMV. En el año muestran una ganancia de 8.15 por ciento.

GCC Los papeles de GCC (antes Grupo Cementos de Chihuahua) tuvieron un avance de 8.04% la semana pasada en la Bolsa Mexicana de Valores. Pasaron de 174.29 a 188.31 pesos cada uno. En el 2026 ganan 3.12 por ciento.

GENTERA Los papeles de la microfinanciera, matriz de Banco Compartamos, tuvieron un alza de 3.7% a 49.11 pesos por unidad en la Bolsa mexicana, desde los 47.36 pesos de la semana previa. En el 2026 avanza 6.58 por ciento.

GFINBUR Los títulos de Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim, reportaron una ganancia semanal de 1.64% a 43.33 pesos, desde los 42.63 pesos de la semana previa en la BMV. En el 2026 retrocede 0.55 por ciento.

GFNORTE Los papeles de Grupo Financiero Banorte finalizaron la semana pasada con un alza de 3.09% a 189.91 pesos cada uno en la Bolsa mexicana. En los últimos 12 meses muestran una ganancia de 28.92 por ciento.

GMEXICO La empresa minera Grupo México, líder en producción de cobre, tuvo un alza semanal en el precio de su acción de 4.5% a 181.00 pesos por título, y cerró con un valor de capitalización bursátil de 1.40 billones de pesos.

GRUMA Los papeles de la productora de harina y tortillas Gruma cerraron la semana pasada en la BMV con una ganancia en su precio de 1.96% a 316.91 pesos por unidad. En el año tienen un avance de 2.15 por ciento.

KIMBER Kimberly Clark de México, empresa de productos de higiene y cuidado personal, tuvo una ganancia en el precio de su acción de 5.64% a 41.42 pesos cada una la semana pasada en la Bolsa. En el año ganan 7.86 por ciento.

KOF Los títulos de Coca-Cola FEMSA tuvieron una ganancia de 2.07% durante la semana en la Bolsa mexicana. Pasaron de 169.68 a 173.19 pesos cada uno. En lo que va del año la emisora avanza 1.24 por ciento.

LAB La empresa de cuidado personal y medicamentos de venta libre, Genomma Lab terminó la semana con un avance de 6.6%, 16.20 a 17.27 pesos por acción. En lo que va del año cae 3.47% en el valor de sus títulos.

LACOMER "La Comer", empresa mexicana de autoservicio, concluyó la semana con un avance de 4.14%, de 39.34 a 40.97 pesos por acción. En lo que va del año avanza 5.57% en el valor de sus títulos.

LIVEPOL La cadena departamental El Puerto de Liverpool tuvo una pérdida en el precio de su acción de 0.61% a 106.91 pesos cada una la semana pasada en la Bolsa. En el año ganan 6.63 por ciento.

MEGA Los títulos de la compañía de telecomunicaciones, Megacable, subieron 6.93% en la semana en la Bolsa mexicana, a 61.58 pesos cada uno. En lo que va del 2026 ganan 19.06 por ciento. Su valor de mercado es de 52,833.04 millones de pesos.

OMA Las acciones de Grupo Aeroportuario Centro Norte, administrador del aeropuerto de Monterrey, cotizan en 258.33 pesos cada una, terminando la semana con un aumento de 5.14% en la Bolsa Mexicana de Valores. En lo que va del presente año tienen una ganancia de 6.08 por ciento.

PINFRA Las acciones de Promotora y Operadora de Infraestructura reportaron una ganancia de 2.64% durante la semana pasada en la BMV, cerrando en 282.84 pesos cada una. En el 2026 acumula una ganancia de 5.8 por ciento. Su valor de capitalización bursátil es de 117,538.18 millones de pesos.

Q Las acciones de la aseguradora mexicana de automóviles Quálitas, ganaron 1.22% la semana que recién terminó, pasando de 164.03 a 166.03 pesos cada una. En lo que va del año caen 11.05 por ciento. Su valor de mercado asciende a 66,412.00 millones de pesos.

R Los papeles de Banco Regional finalizaron el viernes de la semana pasada con un alza en su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores de 4.21% a 151.08 pesos por unidad. La emisora regiomontana cerró con un valor de capitalización bursátil de 49,543.87 millones de pesos.

SIGMA Los títulos de la compañía de alimentos Sigma Foods subieron 2.99% en la semana que recién finalizó al pasar a 17.55 pesos por unidad. En lo que va del 2026 tienen un incremento de 11.5 por ciento. Su valor de capitalización bursátil asciende a 97,552.32 millones de pesos.

TLEVISA Las acciones de la productora de contenidos en español más grande del mundo, Grupo Televisa, pasaron de 10.21 a 10.39 pesos cada una, un avance de 1.76% en la semana pasada. En lo que va del 2026 pierden 0.95 por ciento. Su valor de mercado es de 31,730.11 millones de pesos.

VESTA Los títulos de la desarrolladora mexicana de parques industriales subieron 4.52% a 59.40 pesos cada uno el viernes pasado en la Bolsa mexicana. En lo que va del 2026 tienen un avance de 7.82 por ciento. Su valor de mercado asciende a 52,427.24 millones de pesos.

VOLAR Las acciones de la aerolínea de bajo costo Volaris subieron 0.48% en la semana en la Bolsa mexicana, al pasar de 12.57 a 12.63 pesos cada una. En lo que va del 2026 pierden 20.96 por ciento. Su valor de mercado es de 14,726.29 millones de pesos.

WALMEX Los papeles de Walmart de México subieron 3.73% en la semana que recién finalizó al pasar a 58.18 pesos por unidad. En lo que va del 2026 tienen un incremento de 3.65 por ciento. Su valor de capitalización bursátil asciende a 1.006 billones de pesos.