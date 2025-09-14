Tendencias y señales

La mejor, PE&OLES

Los papeles de Industrias Peñoles subieron 8.99% en la semana a 785.9 pesos cada uno en la Bolsa Mexicana de Valores. En el año ganan 195.23 por ciento. Su valor de mercado es de 312,376.2 millones de pesos.

La peor, LAB

La empresa de medicamentos de venta libre y productos de cuidado personal, Genomma Lab, tuvo un retroceso de 9.34% a 20.48 pesos por papel, desde los 22.59 pesos de la semana previa. En el 2025 retrocede 18.5 por ciento.

AC Las acciones de la embotelladora de Coca-Cola, Arca Continental, tuvieron un retroceso de 1.35% la semana pasada en la Bolsa Mexicana de Valores. Pasaron de 189.54 a 186.99 pesos por unidad.

ALFA Los títulos del conglomerado industrial regiomontano avanzaron 5.34% la semana pasada en la Bolsa mexicana, al pasar de 14.04 a 14.79 pesos. En valor de mercado ganó 4,168.9 millones de pesos.

ALSEA La administradora de restaurantes tuvo una semana positiva en la BMV pues sus acciones ganaron 2.76% al pasar de 55.5 a 57.03 pesos cada una. En lo que va del 2025 gana 31.13 por ciento.

AMX Los títulos de América Móvil, propiedad de Carlos Slim, ganaron 2.3% durante la semana en la Bolsa mexicana, al pasar de 18.3 a 18.72 pesos cada una. En lo que va del año avanzan 25.22 por ciento.

ASUR Los títulos de Grupo Aeroportuario del Sureste, administrador del aeropuerto de Cancún, ganaron 0.73% la semana pasada en la Bolsa mexicana. Pasaron de 636.05 a 640.72 pesos cada uno.

BBAJIO Los papeles de Banco del Bajío tuvieron una pérdida de 0.56% la semana que terminó el viernes anterior en la Bolsa mexicana. Pasaron de 48.48 a 48.21 pesos cada uno. En el año avanzan 15.47 por ciento.

BIMBO Los títulos de la panificadora más grande del mundo, Grupo Bimbo, avanzaron 2.86% en la Bolsa mexicana, al pasar de un precio de 63.21 pesos a uno de 65.02 pesos. En valor de mercado la emisora ganó 7,793.87 millones de pesos.

BOLSA Grupo BMV ganó 246.03 millones de pesos en valor de capitalización la semana pasada en el centro bursátil. Sus papeles pasaron de 37.76 a 38.2 pesos, equivalente a una ganancia de 1.17 por ciento.

CEMEX Las acciones de la regiomontana Cementos Mexicanos bajaron en la semana 1.88% al pasar de 17.59 a 17.26 pesos cada una en la Bolsa mexicana. En valor de capitalización bursátil perdió 5,001.13 millones de pesos.

CHEDRAUI Las acciones de la cadena de tiendas de autoservicio terminaron la semana con un avance de 0.49%, de 149.62 a 150.36 pesos por unidad. En lo que va del 2025 avanza 20% en el valor de sus títulos.

CUERVO Los papeles de la tequilera más grande del mundo, José Cuervo, tuvieron un aumento de 0.09% la semana pasada en la Bolsa. Pasaron de 21.23 a 21.25 pesos cada uno. En el 2025 pierden 9.3 por ciento.

FEMSA La dueña de las tiendas de conveniencia Oxxo cerró la semana con una ganancia en el precio de su acción de 6.72% a 170.25 pesos por unidad en la BMV. En el año pierden 4.19 por ciento.

GAP Al cierre de la semana pasada, los títulos de Grupo Aeroportuario del Pacífico ganaron 0.98% en la Bolsa mexicana a 470.94 pesos por unidad, equivalente a una ganancia en valor de mercado de 2,299.01 millones de pesos.

GCARSO Los títulos del conglomerado Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, reportaron un retroceso semanal de 3.36% a 127.4 pesos en la BMV. En el año muestran una ganancia de 10.51 por ciento.

GCC Los papeles de GCC (antes Grupo Cementos de Chihuahua) tuvieron un avance de 0.37% la semana pasada en la Bolsa Mexicana de Valores. Pasarón de 176.01 a 176.66 pesos cada uno. En el 2025 pierden 5.25 por ciento.

GENTERA Los papeles de la microfinanciera, matriz de Banco Compartamos, tuvieron un retroceso de 0.66% a 45.3 pesos por unidad en la Bolsa mexicana, desde los 45.6 pesos de la semana previa. En el 2025 avanza 86.42 por ciento.

GFINBUR Los títulos de Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim, reportaron una ganancia semanal de 1.67% a 52.25 pesos, desde los 51.39 pesos de la semana previa en la BMV. En el 2025 avanza 20.42 por ciento.

GFNORTE Los papeles de Grupo Financiero Banorte finalizaron la semana pasada con un alza de 3.63% a 182 pesos cada uno en la Bolsa mexicana. En los últimos 12 meses muestran una ganancia de 31 por ciento.

GMEXICO La empresa minera Grupo México, líder en producción de cobre, tuvo un alza semanal en el precio de su acción de 6.54% a 135.33 pesos por título, y cerró con un valor de capitalización bursátil de 1,053,544 millones de pesos.

GRUMA Los papeles de la productora de harina y tortillas Gruma cerraron la semana pasada en la BMV con una ganancia en su precio de 2.28% a 338.57 pesos por unidad. En el año tienen un avance de 3.89 por ciento.

KIMBER Kimberly Clark de México, empresa de productos de higiene y cuidado personal, tuvo una ganancia en el precio de su acción de 2.33% a 37.84 pesos cada una la semana pasada en la Bolsa. En el año ganan 28.71 por ciento.

KOF Los títulos de Coca-Cola FEMSA tuvieron una ganancia de 1.39% durante la semana en la Bolsa mexicana. Pasaron de 155.99 a 158.16 pesos cada uno. En lo que va del 2025 la emisora cae 2.36 por ciento.

LACOMER La cadena de tiendas de autoservicio La Comer terminó la semana con un avance de 1.27%, de 42.39 a 42.93 pesos por acción. En lo que va del 2025 avanza 30.88% en el valor de sus títulos.

LIVEPOL La cadena departamental El Puerto de Liverpool tuvo una ganancia en el precio de su acción de 1% a 93.84 pesos cada una la semana pasada en la Bolsa. En el año pierden 5.35 por ciento.

MEGA Los títulos de la compañía de telecomunicaciones, Megacable, subieron 4.9% en la semana en la Bolsa mexicana, a 59.29 pesos cada uno. En lo que va del 2025 ganan 74.85 por ciento. Su valor de mercado es de 50,894.55 millones de pesos.

OMA Las acciones de Grupo Aeroportuario Centro Norte, administrador del aeropuerto de Monterrey, cotizan en 257.93 pesos cada una, terminando la semana con un aumento de 4.83% en la Bolsa Mexicana de Valores. En lo que va del presente año tienen una ganancia de 43.73 por ciento.

ORBIA Los papeles de Orbia pasaron de 15.04 a 15.79 pesos cada uno en la semana, un avance de 4.99% en la Bolsa Mexicana de Valores. En lo que va del 2025 ganan 5.41 por ciento. Su valor de mercado asciende a 31,074.72 millones de pesos.

PINFRA Las acciones de Promotora y Operadora de Infraestructura reportaron una ganancia de 2.19% durante la semana pasada en la BMV, cerrando en 251.12 pesos cada una. En el 2025 acumula una ganancia de 42.17 por ciento. Su valor de capitalización bursátil es de 104,648 millones de pesos.

Q Las acciones de la aseguradora mexicana de automóviles Quálitas, perdieron 1.14% la semana que recién terminó, pasando de 173.28 a 171.31 pesos cada una. En lo que va del año caen 2.34 por ciento. Su valor de mercado asciende a 68,524 millones de pesos.

RA Los papeles de Banco Regional finalizaron el viernes de la semana pasada con un alza en su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores de 4.9% a 153.14 pesos por unidad. La emisora regiomontana cerró con un valor de capitalización bursátil de 50,219.4 millones de pesos.

TLEVISA Las acciones de la productora de contenidos en español más grande del mundo, Grupo Televisa, pasaron de 10.98 a 10.49 pesos cada una, una baja de 4.46% en la semana pasada. En lo que va del 2025 ganan 51.81 por ciento. Su valor de mercado es de 32,035.5 millones de pesos.

VESTA Los títulos de la desarrolladora mexicana de parques industriales bajaron 2.07% a 51.62 pesos cada uno el viernes pasado en la Bolsa mexicana. En lo que va del 2025 tienen un retroceso de 2.99 por ciento. Su valor de mercado asciende a 45,560.51 millones de pesos.

WALMEX Los papeles de Walmart de México bajaron 3.12% en la semana que recién finalizó al pasar a 55.27 pesos por unidad. En lo que va del 2025 tienen un incremento de 0.69 por ciento. Su valor de capitalización bursátil asciende a 961,349.7 millones de pesos.