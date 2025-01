Sustituir importaciones chinas no será fácil

Detecté 17 medios internacionales que se refirieron al Plan México que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el lunes pasado. De los Estados Unidos: Breitbart, The Epoch Times, Voice of America, Transport Topics, Financial Post, Bloomberg, Los Ángeles Press y Jingletree; del Reino Unido: Financial Times, intellinews.com, BBC News y The Independent; de otros países: Globo (Brasil), quatrostrategies.ca (Canadá), focus.de (Alemania), watson.ch (Suiza) y unn.ua (Ucrania). La mayoría de ellos se refirieron a la estrategia para reducir el déficit comercial con China, ignorando los demás objetivos del Plan México.

Reducir este déficit de 105,000 millones de dólares es necesario porque la dependencia de productos chinos afecta la economía nacional y deja al país vulnerable a tensiones globales y decisiones externas que México no controla. El país importa componentes electrónicos, maquinaria pesada, productos farmacéuticos, textiles, hilos, paneles solares y muchos más y estas importaciones representan una salida constante de divisas y una dependencia estratégica en sectores clave. Por ejemplo, México fabrica automóviles para exportar, pero depende de baterías y microchips chinos, mientras que los paneles solares esenciales para la transición energética también vienen de China.

Para combatir esta situación, el gobierno impuso aranceles de 35% a productos confeccionados, 15% a hilos textiles y telas y 19% a mercancías adquiridas en plataformas de comercio electrónico, buscando proteger la producción local y fomentar la sustitución de importaciones.

El problema no radica sólo en los productos que compramos, sino en la incapacidad del país para producirlos localmente. La falta de infraestructura adecuada, tecnología avanzada y una fuerza laboral capacitada para industrias de alta tecnología evidencia el rezago. Resolver esto requiere inversiones multimillonarias y una estrategia de largo plazo, sin la cual el desarrollo nacional seguirá siendo una promesa.

A esto se suma el regreso de Donald Trump al poder, con su conocida postura hostil hacia México. Su propuesta de imponer un arancel de 25% a las exportaciones mexicanas amenaza con golpear directamente al sector automotriz, que genera miles de empleos, y al agroindustrial, clave para las comunidades rurales. Él insiste en culpar a México del tráfico de fentanilo y migrantes, problemas que requieren soluciones multilaterales, no amenazas unilaterales.

Finalmente, el escepticismo de inversionistas extranjeros complica más la situación. La desaparición de los organismos autónomos y la reforma al Poder Judicial generan incertidumbre. Aunque inversiones como la de Amazon Web Services por 5,000 millones de dólares ayudan a contrarrestar estas percepciones, no eliminan la necesidad de que el gobierno convenza a los inversionistas de que el país es seguro para ellos.

Reducir el déficit con China requerirá al menos de una década de esfuerzos coordinados e inmensas inversiones en infraestructura, capacitación e innovación. La presidenta Sheinbaum ha dado un paso en la dirección correcta, ahora tendrá que transformarlo en resultados concretos que liberen a México de su dependencia de China y lo fortalezcan frente a las imposiciones de Estados Unidos.

