La relación entre dinero y felicidad

Hay muchas personas que piensan que tener más dinero es clave para alcanzar la felicidad. Yo no estoy de acuerdo, porque para mí, como lo he escrito muchas veces aquí, el dinero sólo es una herramienta. Es útil, nos da cierta libertad y capacidad de hacer más cosas, pero no es un fin en sí mismo. Por sí solo no brinda la felicidad.

Recientemente he estado leyendo bastante sobre la relación entre el dinero y la felicidad, tema que ha sido debatido y abordado durante siglos por distintos filósofos y científicos. Algunos han dicho incluso que que la riqueza puede ser un obstáculo para la felicidad.

Lo primero que hay que entender, como dice el economista y profesor de la Universidad de Princeton, Angus Deaton, es que “la relación entre el dinero y la felicidad es compleja y no siempre es lineal”.

La felicidad no está a la venta

¿Crees que el dinero compra la felicidad? Te equivocas, como lo ha dicho claramente el psicólogo y profesor de la Universidad de California en Berkeley, Daniel Kahneman: “la felicidad no es algo que se pueda comprar, sino algo que se puede experimentar”. De hecho, varias investigaciones han demostrado que una vez que se cubren las necesidades básicas, el dinero no tiene un impacto significativo en la felicidad. Un estudio publicado en la revista Psychological Science encontró que la felicidad se relaciona más con la satisfacción con la vida, la salud y las relaciones que con la riqueza.

A veces la riqueza puede ser un obstáculo

Una de las razones es que nos lleva a compararnos con otros. Cuando nos enfocamos en la riqueza, nos comparamos con aquellos que tienen más dinero que nosotros. Esto puede llevar a la insatisfacción y la infelicidad. Según el economista y profesor de la Universidad de Harvard, Robert Frank, “la comparación es una trampa que nos hace creer que no somos lo suficientemente buenos o que no tenemos lo suficiente”. La comparación también puede llevar a la envidia y la competencia, lo que puede ser perjudicial para nuestra salud mental y emocional.

La riqueza también puede llevar a la pérdida de la autenticidad. Cuando nos enfocamos en la riqueza, podemos perder de vista lo que es verdaderamente importante para nosotros. Nos podemos encontrar viviendo una vida que no es auténtica, una vida que está dictada por la búsqueda de la riqueza en lugar de la búsqueda de la felicidad. Según el filósofo Jean-Paul Sartre, “la autenticidad es la capacidad de ser uno mismo, sin pretensiones ni máscaras”. La autenticidad es esencial para la felicidad, ya que nos permite ser nosotros mismos y vivir una vida que es verdaderamente nuestra.

La importancia de la gratitud

La gratitud es una de las claves para la felicidad. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos en lugar de lo que no tenemos, podemos encontrar la felicidad. Según Robert Emmons, psicólogo y profesor de la Universidad de California en Davis: “la gratitud es una de las emociones más poderosas que podemos experimentar”. Nos permite apreciar lo que tenemos y encontrar la belleza en la vida.

La búsqueda de la felicidad es un viaje que requiere reflexión y autoconocimiento. No se puede encontrar la felicidad en la riqueza o en la comparación con otros. La felicidad se encuentra en la satisfacción con la vida, la salud y las relaciones. La felicidad se encuentra en la autenticidad y la gratitud. Epicuro, en el 300 a.C., dijo: “la felicidad es el resultado de vivir una vida virtuosa y auténtica”. No podría estar más de acuerdo. Siempre he querido vivir mi vida de tal forma que, cuando esté por terminar, pueda mirar hacia atrás con satisfacción del camino recorrido, sabiendo que lo di todo y sintiéndome agradecido por ello. Ese, para mí, es el secreto de la felicidad. En otras palabras, para mí, la felicidad es una forma de vida, es el camino, no el destino.

Claro, para vivir mejor también se necesita dinero. Te ayuda a hacer el camino más fácil de transitar y también más placentero. Es una herramienta y nada más. Pero recuerda siempre: la felicidad no es algo que se compre con dinero. La felicidad se logra cuando en tu vida te enfocas en lo que es más importante para ti. Esa es también la clave de las finanzas personales.

Deseo que el 2025 sea un gran año para ti.

