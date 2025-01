Redefinición de la política de competencia en la era digital

Con el cambio de gobierno en los EUA se producirá una renovación en los liderazgos de las autoridades de competencia de ese país, la Federal Trade Commission (FTC) y la División Antitrust del Departamento de Justicia. Dichas autoridades imprimieron un dinamismo notable a la aplicación de la política de competencia, aunque en el caso de los mercados de comercio minorista, incluyendo empresas digitales, lo hicieron a costa de abandonar el uso de herramientas esenciales en el análisis de competencia y de descartar el estándar de bienestar del consumidor, sin proponer alternativas. En el caso de la FTC, su actuación fue determinada por la postura personal de su presidenta, quien desde sus tiempos como académica emprendió una batalla contra las plataformas digitales, particularmente Amazon. Dicha postura se basó en conjeturas que no han sido validadas por los hechos y en una definición ad hoc de los mercados de comercio minorista, que identifica dos mundos incomunicados: el digital y el de ladrillo y mortero. Además, la autoridad interpretó que conductas como la discriminación de precios son negativas per se, con base en una aplicación estrecha y anticuada de la Ley Robinson Patman. A continuación, me refiero brevemente a algunas de estas experiencias desafortunadas.

1. Amazon fue acusada de estrategias anticompetitivas para mantener su poder. Según la FTC los efectos habrían sido precios mayores, menor calidad, sobreprecios a los vendedores que usan el marketplace, menor innovación y restricciones a la entrada. Las acusaciones se han basado en la definición de un mercado que incluye a algunas empresas de comercio minorista digital e ignora el surgimiento de nuevos modelos de negocio, los beneficios a pequeñas y medianas empresas y mayores alternativas para los consumidores.

2. En un caso reciente, la FTC ha favorecido la postura de la empresa Zulily que ha denunciado que Amazon desarrolla conductas que le ponen en desventaja. De nuevo, la acusación se basa en una definición estrecha del mercado que incluye a 4 competidores en el ámbito digital (Amazon, Ebay, Walmart y Target) y excluye al comercio tradicional.

3. En contrapartida, la agencia ha impugnado a empresas en el ámbito del comercio minorista tradicional, ignorando a las plataformas digitales. Por ejemplo, se opuso a la fusión de los supermercados Kroger y Albertsons, empresas que fueron forzadas a renunciar a una concentración que habría permitido mayor eficiencia en la cadena de suministro. La impugnación de la FTC se fundamentó en una definición estrecha de mercado, no obstante que sorprendentemente el juez del caso reconoció que las empresas podrían tener dificultades para sobrevivir por separado por falta de escala para competir (es decir, la competencia existía).

4. La FTC ha acusado a empresas por el otorgamiento de descuentos a clientes mayoristas. Tal es el caso de Southern Glazer's Wine and Spirits, distribuidora de licores y recientemente Pepsico, señalada por aplicar condiciones injustas a sus pequeños clientes. El objetivo de la autoridad ha sido promover a los pequeños establecimientos, suponiendo que de esa manera se lograrán precios bajos, cuando la uniformidad de precios encarece el precio promedio a los consumidores.

Estos casos son importantes porque la actuación de las autoridades de los EUA ejerce una influencia en otras agencias como la mexicana, que en los próximos meses deberá decidir casos que pueden ser trascendentales para el futuro de la economía digital. En el contexto de la transformación institucional de la política de competencia en nuestro país, debe evitarse seguir el ejemplo de la FTC de aplicar enfoques imprecisos y contradictorios, que busquen regular o detener la expansión de las empresas “superestrella” sin fundamento económico, pues ello no favorece el funcionamiento eficiente de los mercados ni mejora el bienestar de los consumidores.

*Especialista en competencia económica y regulación. Socio Director de Ockham Economic Consulting.