Puma sube casi 16% en Bolsa

Las acciones de Puma subieron después de que Bloomberg informó el lunes de que el holding de la familia francesa Pinault está sopesando opciones para su participación del 29% en el fabricante alemán de ropa deportiva, entre ellas sondear a posibles compradores.

El holding de los Pinault, Artemis, que controla Kering, propietaria de Gucci y otros negocios en las industrias del lujo, las artes y el entretenimiento, se ha convertido en objeto de un mayor escrutinio por parte de los inversionistas debido a la elevada deuda acumulada en toda su cartera mientras trata de diversificar sus inversiones.

Las acciones de Puma, que han perdido más del 60% de su valor en los últimos dos años, subió casi 16% en la Bolsa de Fránkfort.

Las acciones de Orsted se desplomaron 17% el lunes, después de que Estados Unidos paralizó el proyecto Revolution Wind de la empresa danesa frente a Rhode Island, en medio del rechazo del presidente Donald Trump a las inversiones en energías renovables.

Oersted, el mayor desarrollador de parques eólicos marinos del mundo, ya se enfrentaba a crecientes desafíos, como el aumento de los costos, tasas de interés más altas e interrupciones en la cadena de suministro, provocando retrasos y cancelaciones en Estados Unidos y otros mercados. El valor de mercado de la empresa se ha desplomado 87% desde su máximo de enero de 2021.

La Oficina de Administración de Energía Oceánica de Estados Unidos (BOEM, por sus siglas en inglés) emitió el viernes una orden de paralización de las obras del proyecto Revolution Wind, de 1,500 millones de dólares, que estaba completado en un 80%, con 45 de las 65 turbinas instaladas.

Compañía Minera Autlán, una empresa especializada en la producción de ferroaleaciones y metales preciosos, recibió un recorte en la perspectiva de su calificación crediticia en escala local de 'estable' a 'negativa' por parte de la agencia Fitch Ratings.

La perspectiva de la calificación de Autlán fue modificada ante la expectativa de la calificadora de que el flujo operativo en 2025 será inferior al previsto anteriormente y que el apalancamiento seguirá elevado para el nivel actual de calificación, debido a la incertidumbre y el entorno de negocios que enfrenta la empresa minera.

La calificación en escala local de largo plazo de Autlán fue ratificada en 'BBB+(mex)', o el octavo nivel en la clasificación de activos con grado de inversión en la escala local de la agencia estadounidense.

La aseguradora Peña Verde dio a conocer que Manuel Santiago Escobedo Conover, su director general y accionista, adquirió un paquete de acciones a través de un fideicomiso que es de su propiedad, en conjunto con otros directivos.

El fideicomiso, identificado con el número 18812-1, adquirió de Escobedo un total de 7 millones 756,955 acciones, que representan 1.61% del capital social de la compañía. De esta forma, los propietarios del vehículo adquirieron una participación indirecta en la compañía.

