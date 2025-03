Pragmática visión del tráfico de drogas

Excelente que el saldo de la charla de la Presidenta Claudia Sheinbaum con el Presidente Trump haya sido la posposición de los aranceles a México hasta el próximo 2 de abril, suficiente para arriesgar un ejercicio de imaginación.

Si como repiten en Washington, el tema con México son las drogas, no el comercio, imaginemos que los acuerdos y negociaciones bilaterales se condujeran con la pragmática visión que, off the record, compartieron algunas personas de la DEA con quien esto escribe.

“Somos válvula de paso que regula el flujo de drogas a Estados Unidos – me dijeron-, si la cerramos, encarece la droga y se disparan los índices de criminalidad; si la abrimos demás, se abarata y se multiplican los adictos. Combatir al narcotráfico es una batalla sin fin, es fantasioso pensar en su total eliminación”. Prodigios de la imaginación.

Desilusionados por la estrategia hacia China

Innegable la motivación ideológica de los duros de Morena que exigen a Palacio Nacional explorar alternativas para tener nuevos mercados donde colocar lo que podría México dejar de exportar a Estados Unidos y, sin rubor, sugieren unirse a las naciones que integran el BRICS.

Ya tienen su respuesta al decir la Presidenta Claudia Sheinbaum que los actuales diálogos con funcionarios de Estados Unidos, desde ahora, facilitarán la revisión que se hará del T-MEC el próximo año.

Segura desilusión cuando recordó que, al no tener México tratado comercial con China y de todos modos se importan muchísimos chinos, se revisarán los aranceles que se les aplican, para proteger a la industria nacional.

Más vale quitarle carga fiscal a Pemex

Hace casi medio siglo, el Gobierno de la República se preguntaba si repartiría al sindicato petrolero las gigantescas utilidades que generaría a Pemex la gran riqueza petrolera recién descubierta. Un empresario sugirió gravar con fuertes impuestos a la paraestatal.

Así, por décadas, Pemex pagó al fisco más impuestos de los que paga cualquier petrolera del mundo, estatal o privada. Y, también por décadas, esos impuestos fueron la columna vertebral de los presupuestos del Gobierno de la República.

Vale el recuerdo, porque el Congreso se dispone a reducir la carga fiscal de Pemex. Ya era tiempo, porque las obsesiones de la política de “soberanía energética”, la ineptitud y las corruptelas desplomaron la producción y hoy Pemex no es ni la sombra de lo que fue. No se saca sangre de una piedra.

NOTAS EN REMOLINO

Los desaforados exégetas del morenismo acusan de mezquindad a quienes afirmamos que Trump impone aranceles no por intereses comerciales, sino por los temas de droga y migración. No han leído las declaraciones del gabinete del gobierno de Estados Unidos. Alguien debiera enviárselas, traducidas, claro... La contracción económica es inminente, dicen los que saben, y no es por los aranceles... La consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei pide “confiar en la probidad de quienes cuenten los votos de la Reforma Judicial”. Perdón, pero en asuntos de elecciones el conteo de votos no es cosa de fe. Por el contrario, precisamente por la desconfianza hay tantas reglas... Hace más de medio siglo Hanna Arendt hizo esta vigente definición: “el sujeto ideal para los totalitarismos no son el nazi convencido o el comunista dedicado, sino la gente que ya no puede distinguir entre hechos y ficción, entre la verdad y la mentira” ...