La política del desmentido

La Semana Santa fue una mala semana para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Primero fue el artículo de The Economist que sostiene que la economía del país está “rota”. Rota quizás sea un calificativo demasiado severo, pero lo cierto es que el texto descansa en datos que demuestran que México no crece. El secretario de Hacienda respondió con vehemencia. Días después vino el informe de la ONU sobre la crisis de desapariciones forzadas, que la administración aún se desvive por rebatir. Dos episodios guiados por el mismo libreto de negar, desviar y confrontar. Es la incapacidad de tolerar la mínima insinuación de que algo no funciona.

Y la verdad incómoda es que la economía mexicana no va bien y la situación de derechos humanos es deplorable. Los datos lo confirman con una contundencia que ninguna declaración defensiva alcanza a desmontar. La confianza empresarial, que mide el INEGI, lleva trece meses por debajo del umbral de los cincuenta puntos y veintitrés meses consecutivos de caídas. La inversión fija bruta (el gasto en maquinaria, equipo y construcción e indicador clave de la capacidad productiva del país), volvió a contraerse en enero un 1.08% mensual y un 2.18% anual.

Del lado de los derechos humanos, las cifras son todavía más demoledoras. Más de 132,000 personas desaparecidas y una impunidad cercana al 99%. En su novela, Raíz que no desaparece, Alma Delia Murillo ilustra bien la tragedia, el dolor y la impotencia de quienes tienen un familiar desaparecido. Es el relato colectivo de un país que también deja ver a un gobierno que desaparece a los desaparecidos. Y, sin embargo, la raíz resiste. Las madres siguen buscando, los nombres siguen escritos, y la realidad se niega a obedecer la aritmética oficial.

Los dos episodios apuntan, además, a la forma en que México se relaciona con el mundo. Con el mismo guion del desmentido. Hace unos días, en el programa Blanco y Negro, el excanciller Bernardo Sepúlveda dijo que México está aislado del sistema internacional por voluntad propia. Es cierto. El gobierno en turno sólo ha sostenido diálogo con un puñado de gobiernos ideológicamente afines. Ahí está el reciente encuentro entre la presidenta Sheinbaum e Iván Cepeda, candidato presidencial colombiano y heredero político de Gustavo Petro. Una coreografía entre amigos más que otra cosa.

Varios lectores me preguntaron si escribiría sobre el nuevo canciller. Lo hago a regañadientes, porque el nombramiento me parece harto menos relevante de lo que sugieren los titulares y las críticas. La salida del otrora coordinador de la transición de gobierno de la presidenta no sorprende. Fue uno de los miembros más grises y menos eficaces del gabinete, muy por debajo de lo que su trayectoria permitía anticipar. Tampoco sorprende quién ocupa su lugar; era un secreto a voces.

Sobre el nuevo titular hay que hacer una distinción que en estos días se ha perdido entre el ruido. Es joven, sí, pero la juventud no es en sí misma una objeción. De hecho, en una cancillería anquilosada podría ser una virtud, si estuviera acompañada de un mandato claro. Tampoco importa que no sea un diplomático de carrera. La tradición es que tanto el canciller como el embajador en Washington sean personas de la entera confianza del Ejecutivo. Las más de las veces no han sido miembros del servicio diplomático, y ha estado bien así. El problema con el nuevo secretario no es su perfil, sino el contenido de su encargo. Su labor será administrar una porción de la relación bilateral, no conducirla.

Nada cambia. La labor de la cancillería hoy es más ornamental que sustantiva. Además, quienes siguen esa relación con seriedad saben hace tiempo que el interlocutor que importa hoy es el secretario de Seguridad. Es a él a quien sus contrapartes estadounidenses reconocen, buscan y escuchan. Porque la seguridad es el único frente donde el desmentido no alcanza y donde el gobierno ha tenido que sentarse a trabajar.