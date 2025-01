El nefasto coro pro cripto

LONDRES. Estaba medio adormilado frente a la pantalla, durante una reunión por Zoom particularmente tediosa, cuando me despertó una expresión de absoluto descaro: “La elección de Trump es un sueño hecho realidad”, nos dijo el capitán de las criptomonedas, con la cara radiante de alegría. No debí haberme sorprendido: el hombre tiene en sus faltriqueras una gran cantidad de bitcoin, que se ha apreciado casi el 40% desde que Donald Trump derrotó a Kamala Harris.

Ahora bien, este barón de las criptomonedas no estaba tan contento como lo está Marc Andreessen, el principal capitalista de riesgo de Silicon Valley y un promotor de las criptomonedas especialmente vociferante. Puesto que las políticas del gobierno de Biden equivalían a una “represión”, para Andreessen el triunfo de Trump “fue como si me hubieran quitado una soga del cuello… Cada mañana despierto más contento que el día anterior”.

Estos criptobros vigorosamente negarían que solo defienden sus propios intereses. El sueño que se hace realidad –la liberación de la industria de las cripto del yugo de la excesiva regulación– se supone permitirá que la humanidad florezca. Esto suena de maravilla, excepto que la regulación de las criptomonedas sigue siendo entre mínima y no existente, y que los capitanes de la industria todavía no nos cuentan cuáles son esos grandes beneficios que nos esperan.

En realidad, ni siquiera los pequeños beneficios aparecen por ningún lado. El bitcoin existe hace unos 16 años, y todavía no se puede comprar un café y menos aún hacer compras en línea con bitcoin. La afirmación de que las criptomonedas reemplazarán a las monedas fiduciarias es cada vez menos plausible, pero esto no ha impedido que sus promotores ofrezcan otras promesas.

Una predicción de moda es que en un mundo cada vez más tormentoso, el bitcoin será como el oro digital: una manera segura de almacenar valor. Pero si ese es el sueño, resulta bastante aburrido. El oro ha existido desde siempre, pero solo una cantidad ínfima de los ahorros de la humanidad se encuentra en lingotes. Una de las razones para ello es que el precio del oro es volátil, aunque no tanto como el del bitcoin, que tiene un historial perfecto de desplomarse cada pocos años.

El otro argumento de moda es que las criptomonedas harán que los pagos y las transferencias de dinero sean mucho más baratas. En esto tienen algo de razón los criptobros: mi banco comercial tradicional con sede en Nueva York me esquilma al cobrar US$30 cada vez que envío dinero al extranjero. Pero reducir ese cobro no requiere ni criptomonedas ni la parafernalia de las cadenas de bloques. La competencia por parte de los bancos que solo funcionan en línea y de las empresas fintech ya lo está logrando.

En resumen, las criptomonedas siguen siendo una solución en busca de un problema. Eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es el coro de embusteros, demagogos, dictadores y evasores que trata de convencernos de lo contrario.

Los embusteros son quienes sostienen que las criptomonedas se tratan de una cosa, cuando en realidad se tratan de otra. Se suponía que ellas iban a disminuir nuestra dependencia de los malvados gobiernos, cuyas monedas reemplazarían eventualmente. Pero eso no ha ocurrido. Al revés, la industria cripto se ha convertido en la fuente principal de presiones al gobierno: las empresas cripto hicieron casi la mitad de los aportes empresariales durante las elecciones presidenciales estadounidenses. El Super PAC pro cripto llamado Fairshake aportó más de US$200 millones.

También se suponía que las criptomonedas dejarían obsoletos a los bancos. Pero esto no ha sucedido, de modo que, al igual que todas las demás, las empresas de cripto necesitan tener cuentas bancarias para funcionar. Los criptobros ahora se quejan de la “desbancarización”, una etiqueta novedosa para la política de los bancos comerciales –perfectamente razonable y legalmente obligatoria– de negar cuentas a firmas que puedan tener vínculos con el lavado de dinero u otro tipo de actividad delictiva.

Los demagogos son quienes prometen lo que no se puede hacer. De acuerdo con Elon Musk, otro promotor de las cripto, su Departamento de Eficiencia Gubernamental recortará “por lo menos US$2 billones” del presupuesto estadounidense. Sin embargo, las transferencias y los subsidios, el pago de intereses y los gastos en defensa constituyen el 88% del total de los gastos federales en Estados Unidos. Como señaló Jeffrey Frankel, académico de la Universidad de Harvard, incluso si Musk eliminara todos los gastos discrecionales que no están relacionados con la defensa, el ahorro resultante no llegaría ni cerca de US$2 billones, de modo que todo el asunto es una “completa fantasía”.

A la cabeza de la sección dictadores del coro se encuentra Nayib Bukele, de El Salvador, quien fue elegido democráticamente, pero hace mucho tiempo dejó de prestar atención a las molestas obligaciones constitucionales. Human Right Watch informa que su gobierno ha detenido a “alrededor de 3,000 niños”, muchos de los cuales fueron “sometidos a graves maltratos que en algunos casos llegaron a la tortura”, y fueron “mantenidos en condiciones inhumanas, privados de alimentación adecuada, atención de la salud y contacto con sus familias”. Pero los criptobros de todos modos aman a Bukele, porque en 2021 declaró al bitcoin moneda de curso legal en El Salvador.

No parece importarles que el experimento de Bukele con el bitcoin haya sido un rotundo fracaso. Su gobierno regaló una billetera electrónica con el equivalente a US$30 en bitcoin a cualquiera que se registrara, pero la mayor parte de la gente que la recibió inmediatamente se deshizo de la criptomoneda para adquirir dólares. Un muy bullado “bono volcán” denominado en bitcoin nunca logró emitirse. Y ahora, a cambio de un préstamo de emergencia de US$1,400 millones para rescatar a la economía salvadoreña de la bancarrota, el Fondo Monetario Internacional ha exigido que Bukele deje de obligar a las empresas locales a aceptar bitcoin.

Los evasores de impuestos y los lavanderos de dinero siguen siendo prominentes usuarios de las criptomonedas, lo que no es ninguna sorpresa, puesto que se trata de una tecnología en la que nadie hace preguntas. Un ejemplo son las stablecoins, criptomonedas que (supuestamente) están respaldadas por activos líquidos en dólares. ¿Por qué alguien querría tener una versión híbrida del dólar en lugar de un billete verde constante y sonante? Porque para abrir una cuenta bancaria en dólares es preciso responder preguntas acerca del origen del dinero. El desagrado de esta obligación bancaria de “conocer al cliente” puede evitarse abriendo una billetera en una cadena pública de bloques, que acto seguido se rellena con stablecoin –tal como lo hacían los participantes en un vasto ardid recientemente descubierto por las autoridades británicas, que permitió lavar dinero a narcotraficantes y espías rusos–.

Los embusteros, los demagogos, los dictadores y los evasores tienen una cosa en común: todos se hacen pasar por libertarios. Cualquier límite a sus actividades, claman, constituye un ataque a la libertad humana. Con amigos como estos, la libertad no necesita enemigos.

El autor

Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile, es decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science.

Traducción de Ana María Velasco

Copyright: Project Syndicate, 2025 www.project-syndicate.org