Morena: ¿candidato único en 2030?

Con las iniciativas electorales de eliminar a los plurinominales, recortar financiamiento a los partidos y prohibir otra vez la reelección, hasta la soberbia con que descalifican la transición democrática del 97, Morena parece proclamar, al mejor estilo taurino: “¡“dejadme solo”!

Desde 2018, la eficaz comunicación política del oficialismo aturdió a la oposición, capitalizó las riñas internas de los partidos y, al fijar la agenda mediática, pudo proceder al sistemático desmantelamiento institucional con el que el lopezobradorismo ha resucitado a la Presidencia Imperial y de hecho cambió el régimen político de la Nación.

La oficialista anulación o cooptación de liderazgos deja a la oposición en un páramo y a la Presidencia Imperial tan fortalecida, que aumentarían las posibilidades de que a Morena le pase en 2030 lo que al PRI 1976, cuando en la boleta aparecía sólo José López Portillo.

Útil consejo de Kennedy para encarar a Trump

Como se dijo desde que Donald Trump ganó la Casa Blanca, encararlo no sólo sería el mayor reto de su sexenio para la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, sino, a juicio de quien esto escribe, su mandato será definido por cómo lidie con él.

Es un hecho que todos los Presidentes de México, cada uno en su tiempo y su circunstancia, han tenido que negociar con los mandatarios de Estados Unidos y lo han hecho con solvencia y sin complejos ni prejuicios, a pesar de la enorme asimetría entre las dos naciones.

Libre Dios a quien pergeña estas líneas, de suponer que podría aconsejar a su Presidenta sobre tácticas y estrategias, a lo más que se atreve es a sugerirle recordar la frase de un Presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy: “Jamás negociemos con miedo, pero jamás temamos negociar”.

CDMX: ¿Hubo en 2019 informe de 100 días?

Históricamente, sin importar partido, desde que toman posesión, se ha considerado aspirantes naturales de la candidatura presidencial a quienes llegan a gobernar a la Capital de la República, a la Ciudad de México.

Históricamente, todos, casi sin excepción, se han cuidado de no ser prematuramente vistos, ni por el gabinete presidencial o desde un balcón de Palacio, como punteros de una competencia en la cual a nadie se da cuartel.

Desacostumbrado a prácticas políticas modernas, uno pensaría que hasta en la “revolución de las conciencias” se preguntarán: En 2019, cuando era Jefa de Gobierno de CDMX ¿dio informe de sus primeros 100 días la doctora Claudia Sheinbaum?

NOTAS EN REMOLINO

¿Estará México dispuesto a que el T-MEC se convierta en tratado bilateral, como quieren algunos de la Casa Blanca? ... Informó el Gobierno de Estados Unidos que hasta el sábado pasado había deportado a dos mil mexicanos “por tierra y aire”. ¿A dónde llegarían los deportados en avión? ... A propósito, ¿por qué a los migrantes deportados lo tiene que atender el IMSS? ¿Por qué no el IMSS-Bienestar? Conste, es pregunta... Todo listo, dice Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría gobiernista en la Cámara de Diputados que apenas inicie febrero de aprobará la reforma del Infonavit. Sí, con cambios, pero eso no cambiará el hecho de que la Presidencia seguirá adelante con su programa de construcción de vivienda... Para tiempos estelares, una recomendación de William Faulkner: “Se puede confiar en las malas personas, no cambian jamás” ...