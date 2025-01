Momento de poner orden al uso terapéutico del cannabis

El consumo con fines terapéuticos de sustancias derivadas de cannabis genera interés de profesionales de la salud e investigadores, pero está obstruido por la falta de un esquema regulatorio que se quedó a la mitad en México. Sin embargo hay un innegable consumo médico y una creciente industria que lo provee. Es momento de reabrir el debate.

En principio, urge poner orden en este rubro, porque esa demanda ha derivado en un mercado gris abastecido sobretodo con productos importados a costos prohibitivos. El autocultivo es otra opción muy recurrida por las familias de pacientes que requieren CBD o THC (cannabidiol o tetrahidrocannabidiol) o terminan comprando en línea productos locales sin certeza sobre su calidad, seguridad y eficacia.

El uso reconocido en todo el mundo es como analgésico, antiespasmódico, antiemético (para náuseas y vómito) y estimulante del apetito. Hay que decir que varias instituciones de salud pública como el Instituto Nacional de Pediatría y hospitales del IMSS, ante la evidencia y la presión bajo amparos, han aceptado prescribirle y cubrirle a sus pacientes pediátricos terapia con cannabis, pero los familiares tienen que conseguirlo.

De ahí que la propia industria mexicana que viene abriendo camino desde hace 8 años en este rubro hace un llamado a establecer un marco regulatorio robusto que garantice la seguridad del consumidor, prevenga el acceso a menores y monitoreé los efectos sobre la salud pública.

Así se establece en un documento firmado por 25 empresas y asociaciones de ese sector donde también plantean la necesidad crucial de educación continua para el público y los profesionales de la salud sobre el uso seguro y los riesgos asociados a dichas sustancias derivadas de la mariguana.

Erick Ponce, director general de Ican Latam, nos comenta que si el plan de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar la Investigación y Desarrollo en México, en el ámbito de cannabis hay enormes oportunidades, pero se requieren alinear los incentivos promoviendo estudios clínicos y desarrollos farmacéuticos sobrelas aplicaciones terapéuticas del cannabis.

Hasta ahora, la ausencia de una regulación clara impone obstáculos legales y burocráticos a los investigadores interesados, aparte de que la inseguridad jurídica desincentiva a los profesionales de la salud y los investigadores. Eso mismo, aparte del estigma y el miedo, restringe el acceso a financiamiento y recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones de calidad.

De acuerdo con la firma analítica Euromonitor Internacional, el mercado de cannabis en este 2025 podría alcanzar un valor de 166 billones de dólares calculando que la parte legal tenga una participación de 3,145 toneladas, mismas que se traducen en 11.6 billones de dólares. Es decir, 7% del mercado mundial de este producto.

El potencial de México en este mercado -más allá del uso medicinal- es muy amplio, pero se requiere poner orden en: el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos y la Ley Federal para la Regulación del Cannabis.

Las barreras de acceso que deben combatirse son: Autocultivo y Riesgos Legales, Productos No Regulados y Mercado Negro, Costos Prohibitivos de Productos Importados, Equidad en la Disponibilidad de Tratamientos.

Sobre ese último punto, los firmantes consideran esencial que México implemente programas de acceso especial a cannabis medicinal con productos de manera segura y regulada. Estos programas podrían incluir el uso compasivo de cannabis para pacientes que no responden a tratamientos convencionales, proporcionando acceso provisional mientras se realizan ensayos clínicos o se completan autorizaciones.

El documento que plantea sobre la situación del cannabis dando referencias de dichas investigaciones, es firmado por médicos e investigadores de instituciones de neuropatía, psiquiatría, incluso de hospitales públicos, agrupaciones como la Sociedad Mexicana de Trasplantes, la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide que preside Luis David Suárez, la Asociación Mexicana de Profesionales en Regulación Sanitaria (Amperes), la Asociación de Profesionales Expertos en el Derecho a la Salud (ProDeSalud), Conidebid, Cianyd; de la sociedad civil como Por Grace, y empresas como Ican, CBD Life, Hemp Meds, Canaritech, GPIC, Vert Pharma, y despachos de abogados, entre otros.

Sobre el riesgo de la adicción

Todas las substancias psicoactivas y psicotrópicas que afectan la mente, conllevan su propio conjunto de riesgos y daños, algunos de los cuales son exclusivos de la substancia. El consumo regular del cannabis también lo tiene, pero el análisis citado menciona que si bien a menudo es difícil comparar los riesgos y daños entre substancias, “hasta donde se sabe actualmente, el riesgo de adicción al cannabis es menor que al alcohol, tabaco u opioides. Y, a diferencia de substancias como el alcohol o los opioides, donde las sobredosis pueden ser fatales, una sobredosis de cannabis no es fatal.

E inclusive se menciona el uso potencial de cannabinoides para tratar adicciones. Específicamente, el CBD es un cannabinoide exógeno que actúa sobre varios sistemas de neurotransmisión implicados en la adicción. Los estudios realizados en animales han demostrado los posibles efectos del CBD en la adicción a los opioides y los psicoestimulantes, mientras que los estudios realizados en humanos han presentado algunas pruebas preliminares de un impacto beneficioso del CBD en la dependencia del cannabis y el tabaco.

En general, los datos emergentes siguen siendo muy limitados y están lejos de ser concluyentes; por lo mismo se necesitan ensayos controlados, aleatorizados y bien diseñados para determinar si estas propiedades se traducen en mejoras significativas en los resultados clínicos en humanos.

“La importancia de esta área de investigación se ve enfatizada por un número cada vez mayor de estudios que se realizan en Estados Unidos sobre los efectos del CBD en la adicción al cannabis y a los opioides; hay un estudio canadiense en curso sobre la adicción a la cocaína.

“La terrible carga del trastorno por consumo de sustancias en todo el mundo, combinada con la clara necesidad de nuevos medicamentos en el campo de las adicciones, justifica la necesidad de realizar más estudios para evaluar el potencial del CBD como una nueva intervención para las conductas adictivas”.

Megacompra: Prueba de fuego para Clark la firma de contratos

Esta semana última de febrero el equipo de Eduardo Clark tiene una prueba de fuego pues está obligado a terminar la firma de contratos. Si se tarda, retrasará los de por sí rezagados tiempos de entrega. Los proveedores no empiezan a producir hasta que no tengan el contrato firmado, y ese punto ha sido más largo de lo esperado, debido a los atorones generados por las muchas equivocaciones en las asignaciones. Hay rechazos inexplicables de proveedores por causas sin sentido o por lo menos dudosas. Por ejemplo, la autoridad descartó a laboratorios proveedores argumentando falta de aviso de funcionamiento, cuando presentaron licencia sanitaria que en los hechos tiene mucha mayor validez que un aviso. En cambio, hay otras empresas que inexplicablemente ganaron con el simple aviso y sin haberse esforzado por dar el mejor precio. Y aquí el atorón está no sólo en medicamentos sino también en equipo, material de curación y dispositivos médicos. Las carencias en hospitales no pueden tardar más.

El foro Arab Health invita a periodistas de AL

Esta semana tiene lugar en Dubai el foro Arab Health, el principal evento sobre industria de salud del oriente medio, cumple 5 décadas de reunir a líderes e innovadores del sector sanitario y esta vez con su expo tendrá a 3,800 empresas participantes de todo el mundo, incluidas empresas mexicanas que buscan oportunidades en estos lares. En esta edición 2025 se esperan ver las últimas innovaciones tecnológicas y de salud digital. Al mismo tiempo incluirán un foro para reflexionar sobre la evolución del sector de la atención médica de los Emiratos Árabes Unidos, que ha evolucionado y que esta vez quiere presumir su detonada vocación turística promoviéndose también como un centro de excelencia e innovación médica. Esta vez invitaron a periodistas de América Latina, y la autora de esta columna va por parte de México; así que en mi siguiente entrega les reportaré desde Dubai sobre dicho evento.