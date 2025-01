México será el mayor importador de maíz del planeta

Negociar en dependencia no es estratégicamente correcto. Y esto, lo sabe la administración Trump. México no tiene muchos recursos para reciprocar astringencia con Estados Unidos

Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saludo con gusto, deseándote un gran año lógicamente. Este 2025 sin duda será un año de muchos cambios, México tendrá que hilar finito para no detener el pulso de crecimiento económico. Esperamos que la autoridad este realmente a la altura y acomode los conceptos de dialogo en las canastas indicadas.

Permíteme expresar que nuestro país no necesita heridas autoinfligidas por defender ideología. La autoridad tendrá que ser clara, pragmática y estratégica.

Permíteme citar un ejemplo de lo que NO se necesita. El tema del maíz transgénico/glifosato resultó un lindo slogan del alto impulso publicitario, tristemente altamente estéril y retrógrada en términos reales para México.

El maíz mejorado genéticamente no tiene relación nociva con la salud humana, y esto no lo digo yo, lo dice la falta de ciencia y evidencia. Si bien, en términos “morales” a algún iluminado le pareció una premisa válida, llevarla a la realidad no demostrable nos llevó a perder mucho tiempo y dinero.

El decreto al final del día fue enmendado, y el fundamento improvisado en el reclamo solo nos quitó tiempo. Nos hizo ver irrelevantes. México no puede envolverse en agendas politiqueras de esta índole. Si se tiene argumentos y ciencia, que nada nos detenga en la defensa de lo propio, pero, sin ello, no lo intentemos de nuevo.

Lo anterior lógicamente nos debe preparar para lo presente. La administración Trump presenta la amenaza de implementar aranceles punitivos si México no actúa de manera decidida y frontal contra el tráfico de drogas y el movimiento migratorio. Si escuchas con atención el reclamo, en ningún lugar se menciona nada sobre la relación comercial o algún ajuste presente sobre el tratado comercial que ya fue negociado y el año entrante será revisado.

La administración Trump no está solicitando ningún ajuste al ritmo comercial presente. Simplemente se está recargando en que algo contundente se haga respecto de los dos temas citados: migración y drogas.

Honestamente yo veo con cierta extrañeza que muchos lideres de opinión y analistas insistan en mostrar que México es altamente complementario de Estados Unidos y que el bien común es mayor en términos de impacto global que la distancia y la pugna o enfrentamiento. Me parece que eso está perfectamente claro, y no es el tema en absoluto.

México es un activo invaluable para Estados Unidos, no se trata de convencer a nadie de ello. Hay que atender puntualmente dos temas muy claros y específicos, que deben ser encarados de manera clara y frontal. La opinión pública y la administración no está concentrándose en ello, y si seguimos por las ramas, pues ya sabemos lo que sigue y me parece que la administración Trump no va a detenerse hasta que logre lo que quiere.

Irónicamente, si miras las cosas de manera serena, lo que solicita la administración Trump, es parte de lo que la autoridad debe hacer como parte de sus obligaciones, el gobierno juró la Constitución, y al menos hasta donde yo sé, aun no se establece el trato con abrazos como forma de combate al crimen organizado. Los rubros antes citados deben ser gerenciados por la administración pública como parte de sus obligaciones cotidianas, es así de fácil.

El crimen organizado no debe imperar, el flujo irrestricto de migración ilegal no debería transitar sin algún tipo de control. En México nos gusta más resaltar la ofensa en forma, que el tema en fondo, y honestamente, así no se logra mucho.

México tiene problemas serios y reales que atender, la sequía ha limitado la producción de maíz a niveles alarmantes, México será el mayor importador de maíz del planeta en estas líneas y el presente año tenemos el riesgo de ser deficitarios en la producción de maíz blanco.

No es un tema menor, y si bien el salir a defender a ultranza los maíces originales que son un patrimonio para la humanidad suena lindo, con ellos no nos alimentamos como nación. Sin duda habrá que conservarlos, pero para el campo de alto impacto productivo, habrá que presentar un plan muy agresivo para nivelar la balanza que deja a México atado de manos.

Negociar en dependencia no es estratégicamente correcto. Y esto, lo sabe la administración Trump. México no tiene muchos recursos para reciprocar astringencia con Estados Unidos.

Si Trump aplica 25% de aranceles a México, nuestro país debería responder en equivalencia. Te imaginas lo que resultaría si levantamos el precio del maíz que importamos 25 por ciento. Es más fácil regresar al origen del problema, control migratorio y dejar los abrazos para una mejor ocasión.

La presente opinión es propia, y no representa la postura corporativa de la empresa que me da empleo.