Me alquilo para no soñar

Ni el éxito es definitivo ni el fracaso es irremediable. Lo que cuenta es tener el valor de continuar. Winston Churchill

El lenguaje debe ser sencillo pero efectivo, las crónicas que podrían venir, los relatos en la cursilería de saberse incluidos en las listas finales, con el manual que solo le dan vuelta, para en los supuestos convencer de manera fácil a una población coaptada por la violencia, inseguridad e inflación hoy.

¿Hasta donde será cierto que ya no hay dinero para los programas sociales?, ¿hasta donde será verdad que el 30% de las afores para infraestructura no serán parte de ese rubro?, ¿hasta donde seguirá en ascenso el endeudamiento con los bancos internacionales por falta de liquidez y posible quiebra de Pemex?

Son preguntas al aire sin respuestas puntuales, en una casería al estilo priista, en esa persecución de quienes han defraudado la confianza en cargos públicos de alto nivel, como en el Instituto Político Nacional del cual se guarda secrecía ahora, toda vez que ya no está distante el relevo en esta institución educativa.

También ha alcanzado al INFONAVIT con la detención en los Estados Unidos del empresario Rafael Zaga Tawil, buscado por la justicia mexicana por delincuencia organizada y lavado de dinero, en un caso de defraudación por más de 5 mil millones de pesos contra el patrimonio de los trabajadores de esta institución.

Interminable si hacemos la descripción de quienes permanecen en las cárceles mexicanas por los mismos delitos, muchos de ellos ni en audiencia inicial y otros con procesos muy lentos, mientras la danza de los recursos públicos, multimillonarios, son intocables, como en el caso de PEMEX y los supuestos responsables, que hasta cargos públicos les han dado de nuevo; como el flamante secretario de economía del gobierno de Campeche Jorge Luis Lavalle Maury, protegido ante lo evidente que vimos todos, ex senador panista.

Pareciera un sueño, pero no lo es, todo el embrujo seductor de la política a la mexicana, donde los tres preceptos morenistas están en tela de un juicio sospechosamente en sentido inverso.

Artículos en primera persona para resaltar lo que está lejos de ser verdad, ahí en las redes sociales, porque cada día son más escasos los espacios en los medios tradicionales, que cuidan a sus audiencias, también los insumos de los periódicos han escalado sus precios al consumidor.

Ya se activaron los legisladores federales y locales en sus estados y colonias, reductos de desatención por más de dos años, como si la memoria de los ciudadanos fuera tan corta como un viaje en avión pagado con nuestros impuestos, y esas dietas que incluyen comidas, gasto social que no se entrega a las comunidades y hasta cuotas de recursos por presidir una comisión ordinaria o ser secretario de ellas.

Nos permitimos reflexionar una vez más, en estos escenarios que dejaron de ser alternos para transformarse en prioritarios, con el ejemplo de Perú y la vuelta de un familiar de un exdictador sentenciado, o la votación histórica en Hungría, con una buena carga hacia la derecha, sin la dictadura derrotada de 16 años en ese poder que enferma y se perpetua sin pudor alguno hasta en el Salvador.

Hacer la tares como personas es ir más allá del discurso hueco, en la interpretación de los días convulsos, no pocas veces con una dosis de sarcasmo y humor negro, para no vivir adrede diría Mario Benedetti en uno de sus tantos escritos de enseñanzas inolvidables.

ENTRE LÍNEAS

Subsidio a las gasolinas para que no eleven sus precios, el gasto es preocupante y hasta se piensa en dejar el auto en casa, pero en la capital del país se alerta de falta de mantenimiento al mejor medio de transporte, EL METRO; que puede tener accidentes en cualquier línea sin mantenimiento asegura el sindicalismo; solicitando vaya coincidencia, los 5 mil millones que se transaron en el INFONAVIT.