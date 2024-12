En un lugar remoto, pensamientos

La cizaña es tan dañina que cuando te das cuenta estás de enemigo con quien nunca te ha hecho daño.

Anónimo

Nunca habíamos estado rodeados, de tantas interrogantes a estas alturas de un año extraordinariamente sorprendente, donde diciembre aparece entre la bruma del deseo y la ansiedad de los pasos siguientes, que deben ser ciertos, ante el alboroto natural de lo que se escucha afable en los oídos.

No han transcurrido los primeros cien días del actual gobierno federal, el presupuesto de egresos y la ley de ingresos ya pasaron el filtro del Congreso, donde por cierto hubo reacomodo de millones de pesos, para rubros fundamentales como el educativo, plausible por supuesto, miramos con otros ojos una nueva administración donde Claudia Sheinbaum la mandataria, marca un rumbo diferente con políticas públicas, dejando de lado el pasado reciente.

La relación bilateral con los Estados Unidos de Norteamérica está sufriendo una transformación de un solo lado, con un irrespetuoso Donald Trump, que asumirá en enero próximo un segundo periodo al frente de los destinos de una Casa Blanca pintada de colores adversos en la democracia a su estilo.

El inquilino traerá no solo distracciones en la política exterior, temas sensibles como los migrantes sin documentos en suelo americano, el ingreso constante de armas por nuestra frontera norte, y el muro que se seguirá construyendo, para hacer más complejo el sueño de la pobreza, la desigualdad y la inseguridad en América Latina, dejarán huérfanos al por mayor.

Tenemos la necesidad de pensar en el mañana, ese día a día que antes podría caer a cuentagotas, pero ahora es un torrente de responsabilidades, cuando los hijos van creciendo, las necesidades están en una fila interminable, sin pretextos para paliar los cumplimientos, y la incertidumbre ronda por doquier, despidos injustificados, y no solo mala fe, sino irresponsabilidad de quienes no cumplen sus tareas y lucen un músculo con el afán de un protagonismo mal entendido.

El pasado nos ha enseñado demasiado, pero no todo, los afectos no son para siempre, los problemas no dejamos se acumulen, nos gusta dar respuestas en congruencia, nos mueve la lucidez y a veces el desenfado por los otros, aquellos que no miran más allá de lo mediático de un encargo público, temporal y cargado de culpas.

Antes, de dar paso a los pensamientos en este viernes 13 de diciembre, en ese natural y casi necesario recuento de los daños y los logros de nuestro México, donde estamos inmersos en la naturalidad, ahora desde un lugar remoto, haciendo por esa vida que acumula un tanto de todo lo demás, sin alegorías ni falsos triunfalismos, nunca a tientas, nunca a ciegas, porque la educación es el mejor motor del desarrollo de todo pueblo, sin ser frase desgastada, es la realidad.

Prioridades a las necesidades como país, en los rubros del desarrollo sustentable, con la guía de los que saben, más las sumatorias de los talentos y las inteligencias en todos los campos del conocimiento, atrevernos a ser mejores, ese es el primer reto para lo que viene, se escucha en las tentaciones de la verdad, y vamos a darle forma otros sueños, en lo individual para llegar a lo colectivo; pensando en los ideales que nos mueven en un equipo de profesionales.