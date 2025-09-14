¿Libertad de expresar odio?

Los comentarios de uno de los voceros de Morena sobre el asesinato de Charlie Kirk fueron inhumanos e indolentes producto de una sobredosis de dogmas que han desplegado a nivel banqueta los gobiernos de los presidentes AMLO y Claudia Sheinbaum. ¿Acaso la defensa de Evo Morales, Pedro Castillo y Nicolás Maduro (los tres han atentado en contra de la democracia) no forma parte de una diplomacia dogmática?

Al decir que Kirk recibió una “cucharada de su propio chocolate” revela no solo la falta de humanismo, también la falta de responsabilidad de Salvador Ramírez frente a los micrófonos de Milenio Televisión.

De manera involuntaria, Salvador Ramírez se sumó a la guerra cultural de Trump cuya primera batalla mortal la observó el mundo entero en Charlotesville en el año 2018.

Sin embargo, en México, un país donde existe la libertad de expresión, Ramírez debería de poder exteriorizar sus posturas dogmáticas.

Su presencia como vocero de Morena en la Cámara de Diputados refleja la corresponsabilidad de los funcionarios que lo eligieron para desempeñarse en el puesto.

No llegó solo. Ni tampoco Milenio Televisión lo invitó por ser un analista político, lo hizo por el puesto que ocupa. Los códigos deontológicos de Milenio los han adaptado al perfil de los gobiernos de Morena. Para nadie resulta una sorpresa.

El gobierno de Estados Unidos es soberano para desarrollar su nueva política exterior dogmática y transaccional (quitar visas e imponer aranceles), sin embargo, los comentarios del subsecretario de Estado Christopher Landau no deberían de tener efecto en el comportamiento personal de Ramírez (si el vocero de Morena sostuviera lo que dijo frente a las cámaras, algo que no ocurrió: ofreció una disculpa y aplaudió el trabajo de Landau como embajador en México), ni tampoco en Milenio Televisión, si los directores consideran que el medio debe de mostrar un apoyo a los gobiernos de Morena.

“¿De veras Milenio? ¿Este es el nivel de ‘discurso’ que promueven en su canal? Me da vergüenza haber interactuado con ustedes durante mi gestión como embajador de Estados Unidos en México”.

El mensaje anterior lo escribió Landau en su cuenta de X. Y tiene razón cuando describe que en el pasado interactuó con Milenio. El trato que le ofreció (visitó las instalaciones del periódico y les ofreció entrevistas) no lo hizo con el periódico El Economista ni con otros medios.

Estados Unidos ha cambiado. En el pasado defendía la libertad de expresión.

La detención de 316 trabajadores surcoreanos la semana pasada en una planta de Hyundai en el Estado de Georgia, es un mensaje claro del Gobierno de Trump de que no se necesita ser latino, árabe o africano para ser detenido por carecer de papeles.

A su aliado, Corea, donde EU tiene nueve bases militares, Donald Trump también le aplica las redadas.