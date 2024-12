Intrusismo en las profesiones médicas; urge actualizar regulación

El intrusismo y usurpación profesional visibilizada a partir del reciente escándalo de la abogada Marilyn Cote, quien ya está siendo procesada por el daño ocasionado a pacientes a partir de usurpar la profesión médica psiquiátrica, no debe quedar en el olvido; debe seguirse discutiendo y evidenciando. En principio el que se haya viralizado el caso de Cote, ya es aleccionador para quienes ofrecen servicios médicos -e incluso prescriben- sin estar autorizados para ello; algunos ya están desistiendo y cerrando consultorios, pero no es suficiente.

Es claro que se debe poner atención y actualizar la regulación de las profesiones relacionadas con la atención médica que es un tema multifactorial y de corresponsabilidad. Por un lado, la legislación es vaga y falta actualizarse, lo que deriva en lagunas legales y en una ausencia de autoridad regulatoria que permiten a muchos pseudo profesionales médicos actuar en los límites de lo legal.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) este año dedicó una edición de su revista al tema donde refiere que por esa falta de legislación o regulación que delimite las profesiones en México, las actividades técnicas o profesionales donde se detecta intrusismo están: la Optometría-Oftalmología, Fisioterapia-Ortopedia, Enfermería-Medicina, Podología-Medicina, Técnico en Odontología-licenciatura en Odontología, Cirugía Estética-Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, así como la Medicina General con Ginecología y Obstetricia.

El director general de Arbitraje de la Conamed, Francisco Javier Guerra Zermeño, plantea la importancia de trabajar en programas y planes de estudios, normas oficiales y guías de práctica clínica para homologar los límites de cada profesión en todo el país. Esto también requiere que al menos en el ámbito de la salud exista, en complemento a la lista de cédulas profesionales, una lista única de profesiones, especialidades, posgrados, maestrías o doctorados a fin de evitar el intrusismo y los consecuentes riesgos a la salud de la población.

“Todas las actividades técnicas y profesiones evolucionan; sin embargo, esta evolución debe ir de la mano de las autorizaciones legales para su ejercicio en el país; mientras ello no pase, la realización de una actividad no regulada o fuera de los límites y alcances del conocimiento acreditado de un profesional de la salud será estimada ilegal e incluso, en algunas entidades de la República, considerada una conducta dolosa y punible porque, a sabiendas de no contar con la licenciatura, especialidad y certificación del Consejo que corresponda, se realizan intervenciones con impacto en la salud de la persona”, comenta Conamed.

Donde es urgente actuar en este sentido es en la medicina estética cuyo crecimiento exponencial la ha transformado en una industria multimillonaria a nivel global. A la par del sector bien regulado, operan clínicas, consultorios o spas con personal sin capacitación o acreditación académica; ha habido acciones de la autoridad regulatoria Cofepris, pero han sido insuficientes.

El ámbito estético se ha convertido en un problema de salud pública en América Latina, y particularmente en México. Las historias de terror que llegan a los consultorios médicos buscando ayuda por deformaciones o necrosis terminan a veces en terapia intensiva. El problema es que la mayoría de quienes han sufrido complicaciones como tejido necrosado, parálisis facial o infecciones, derivados de una mala praxis médica, desconocen a dónde acudir.

Ese conjunto de complicaciones ya quedó configurado como Enfermedad por Inyección de Rellenos Sintéticos Permanentes (EIRSP). Un grupo de expertos del Capítulo de Biomateriales de la Federación Iberoamericana de Cirugía Plástica (FILACP), encabezados por el Dr. César Oliveros, resaltan la importancia de esta enfermedad proponiendo un protocolo integral de diagnóstico y tratamiento, así como campañas de prevención.

El Consejo Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM) señala que existe un desconocimiento legal por parte del sector médico especializado, particularmente en aquellos aspectos jurídicos que regulan el ejercicio de su práctica.

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), que preside el doctor José Antonio Santos, es el organismo auxiliar de la Administración Pública Federal encargado de supervisar los conocimientos y aptitudes, destrezas y calificación que se requiere para la certificación y renovación de la vigencia o la recertificación de las diferentes especialidades médicas.

Egresados de escuelas sin aval ponen en peligro la vida

Debe haber suficientes incentivos para evitar caer en publicidad engañosa que promueve clínicas o consultorios en redes sociales que ofertan procedimientos relativamente baratos, y a su vez siempre verificar la certificación de quienes operan el establecimiento.

Aquí ha sido expuesto el caso de la impartición de Maestrías en Cirugía Estética en el Instituto de Estudios Superiores en Medicina y por la Universidad del Conde en el estado de Veracruz debido a que sus egresados están relacionados con el caso de pacientes con daños graves y otros que perdieron la vida en hospitales privados de distintas partes del país.

Al respecto el hoy senador Emmanuel Reyes Carmona del grupo parlamentario de Morena, presentó el dictamen de la Comisión de Salud con un Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud. Se propuso algo básico: incluir a la cirugía plástica, estética y reconstructiva dentro de las actividades profesionales del campo de la medicina que requieren título profesional para su ejercicio.

Al respecto la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ha alertado sobre las sustancias no absorbibles empleadas con fines estéticos. Entre ellas: colágeno bovino y porcino, silicona y vaselina líquida, silicona en gel, parafina, poliacrilamida, peptonas, aceite de origen vegetal comestible, aceite de motor de origen mineral o vegetal, guayacol y cera de abejas. Son sustancias de alta toxicidad que ponen en riesgo la salud, y por ello quien esté por realizarse un procedimiento de cirugía estética debe verificar antes las certificaciones y experiencia del médico y que éste registrado en el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (CMCPER).