El índice IPC se globaliza, inicia una nueva era para la bolsa mexicana

El 18 de agosto de 2025 se listó el índice S&P/BMV IPC en la Chicago Mercantile Exchange (CME Group), el mayor mercado de derivados del mundo, representando una oportunidad concreta para que México se posicione con mayor fuerza en el radar de los inversionistas globales y construya los cimientos para convertirse en un hub financiero regional.

La CME ahora ofrece con el futuro del IPC una herramienta clave para estrategias de cobertura, diversificación y especulación internacional. Este índice replica el comportamiento de las 35 empresas más representativas de México y su versión en formato E-mini elimina barreras de horarios y conectividad, al estar disponible prácticamente las 24 horas del día, seis días a la semana.

La decisión de listar el IPC en la CME no puede ser casual, el objetivo debe ser complementar el mercado en un entorno donde los mercados emergentes buscan mayor visibilidad y liquidez. Mientras la CME puede atraer a grandes fondos internacionales, el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) sigue siendo el espacio natural para operadores locales y estrategias más específicas.

Decir que México puede convertirse en un hub financiero regional no es solo una frase ambiciosa: es una posibilidad tangible.

Nuestro país es un puente natural entre América del Norte y América Latina, con acceso preferencial a más de 500 millones de consumidores gracias al T-MEC. A esto se suma la relocalización de operaciones corporativas hacia México, que genera flujos significativos de inversión y demanda de servicios financieros. Además, existe una estructura fiscal estable, una creciente capacidad digital y el sistema financiero cuenta con instituciones sólidas.

México también se perfila como el próximo centro regional de innovación Fintech. Empresas como Nu México y Klar están desafiando a los bancos tradicionales, captando depósitos y ofreciendo productos digitales de alto rendimiento y la nueva Ley del Mercado de Valores busca democratizar el acceso al financiamiento, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), mediante procesos simplificados y una supervisión diferenciada.

Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han mostrado apertura para adaptar la regulación a nuevas dinámicas, como los fondos de cobertura y las finanzas sostenibles.

Sin embargo, aún hay retos por superar. Es indispensable avanzar hacia una regulación más ágil, que se adapte al ritmo de la innovación tecnológica y a la creciente interconexión regional. También es clave facilitar el acceso de emisores y compradores de otros países latinoamericanos, y fortalecer la educación financiera para que más empresas e inversionistas comprendan y aprovechen los instrumentos disponibles.

Si esta visión logra consolidarse, México no sólo será protagonista en los mercados financieros, sino también arquitecto del futuro económico de América Latina.

Señales mixtas en la economía mexicana

El dato más reciente sobre el crecimiento económico reveló que, en el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales registró un avance de 0.6% trimestral y 1.2% anual, que si bien es superior al crecimiento de 0.3% observado en el 1T25, sigue reflejando que México transita por un año marcado por la debilidad y la incertidumbre, influenciado tanto por factores externos como internos.

En este contexto, las industrias manufactureras y el sector de la construcción mostraron una mayor actividad durante 2T25, no obstante, en términos anuales la actividad industrial continúa registrando tasas negativas y el sector servicios una ligera mejoría. Y hacia el mediano plazo se espera que el sector industrial siga mostrando debilidad e incertidumbre ligado a las políticas arancelarias de Estados Unidos.

Internamente el crecimiento se ve afectado por los bajos niveles de inversión y consumo privado, factores político-económicos internos, una menor generación de empleo y la contracción del gasto público, que junto a los actuales niveles de tasa de interés se puede anticipar que la economía en 2025 no podrá registrar un avance mayor a 1.0%.

Como vemos la incertidumbre juega un papel relevante en la actividad económica y los riesgos de una menor productividad podrían ser compensados en el mercado de bonos. Tómelo en cuenta.