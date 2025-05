¿Imperceptible, “la línea” de Palacio?

Clara intencionalidad filtrar al portal POL la charla del titular de la SEP Mario Delgado con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero que refleja el desconcierto en el oficialismo, suficiente como para usar la palabra “descontrol”.

La versión filtrada reconoce que la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene eficiente control administrativo, muy superior al del expresidente López Obrador, para prevenir escándalos de corrupción, pero también afirma que “se hace poca política”.

La afirmación de que “la línea política no termina de ser clara, es tenue, por momentos imperceptible”, parece coincidir con quienes, como este escribidor, discrepamos de “la revolución de las conciencias”, pero consideramos riesgoso tener vacíos en la gobernanza de la Nación.

“¿Están escuchando?”, dice la SHCP

Al hablar en la Convención Nacional Bancaria, el titular de la SHCP Edgar Amador Zamora, explicó que el régimen está ocupado en reducir el déficit fiscal, el cual, justificó, se originó por el alto nivel de gasto de las megaobras del pasado sexenio.

Advirtió que hay que combatir lo que llamó “huachicol fiscal”, la disparidad entre el valor de las importaciones y el valor de los ingresos en aduanas, disparidad que el impuesto por esas importaciones llegue a ser hasta de doce por ciento menor.

Cuando eso se resuelva, dijo, se podría empezar a discutir si hace falta una reforma fiscal. Como sea, las declaraciones de la SHCP parecen ser un reclamo, al tiempo de una advertencia a quienes resulten responsables de “huachicoleo fiscal”.

El desafío es otra revolución industrial

Mientras en todos los medios se multiplican los señalamientos sobre cuál debiera ser la agenda de la Iglesia Católica y del nuevo timonel de la Barca de Pedro, el Papa León XIV planteó una agenda desafiante de justicia social.

El pasado sábado, explicó que a finales del siglo 19 el Papa León XII escribió su Encíclica Rerum Novarum como respuesta a la revolución industrial que había echado raíces y generado en condiciones injustas para los trabajadores.

Dijo al colegio cardenalicio que, a casi 150 años la modernización tecnológica y la IA amenazan millones de empleos y la justicia social parece haber sido echada de lado dejando en vilo a muchos trabajadores cuya labor puede reemplazar una computadora programada.

NOTAS EN REMOLINO

Si, como dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum es inviable, por muchas razones, que se dejara de pagar la deuda del Fobaproa, pero en estricto rigor, a querer o no, aunque se entienden las razones para la campaña contra Zedillo, parece fútil ejercicio narrativo continuarla... Parece que se acerca el día en que al Presidente de Estados Unidos tenga que declarar que “gracias a su dura política contra los migrantes ya selló la frontera y que así seguirá”, porque por más piedras que remueve y escándalos mediáticos que arman, a México sólo han deportado 38 mil personas... Acelerarán las actividades en CDMX, pues todavía no están seguros de cómo resulte el reacomodo de fuerzas en las elecciones del 2027 ... Lapidario, a sus 95 años, el estadunidense Thomas Sowell: “Difícil imaginar algo más estúpido o peligroso que dejar las decisiones en manos de aquellos a quienes no les costará nada equivocarse” ...