No saber o hacerse pato, CSP

La presidenta o no sabe o no quiere saber cómo funciona el sistema norteamericano de justicia y para efectos prácticos el mexicano también lo ignora. En ambos sistemas la presunción de inocencia está al centro, es decir, se es culpable cuando el juez o el jurado, según sea el país, así lo declare, mientras tanto debe presumirse que el indiciado es inocente, sin embargo los dos sistemas buscan cosas distintas respecto del supuesto culpable. En el caso del norteamericano, el objetivo es resolver el conflicto plateado en el juicio o el conflicto social, tratándose del derecho penal. En el derecho mexicano, lo que se busca es la verdad, o sea lo que en realidad pasó y por eso las pruebas materiales son tan importantes.

Por ello, en aquel país, mentir (cometer perjurio), se paga con cárcel inmediata y con penas altísimas de años de cárcel y multas millonarias, en el nuestro el acento está puesto en cómo y por qué medio se obtuvieron las pruebas para demostrar una verdad. Y, cuando esas pruebas se obtienen de forma fraudulenta o indebida (por ejemplo, por vía de tortura), toda la investigación y el juicio carece de valides.

Muy mal hace por ello, nuestra presidenta, en sentenciar que lo que diga Ovidio o el Mayo Zambada debe probarse, porque para el sistema norteamericano, el dicho es una prueba y si varios coinciden en la misma versión entonces eso será suficiente para inculpar a aquel que esta sentado en el banco de los acusados. De nuevo, el sistema de aquel país, quiere resolver el problema no asegurarse que sea verdad, para eso esta el candado del perjurio.

Lo que por cierto hace que el dicho de la presidenta sobre que Estados Unidos ha mentido al decir que no negocia con terroristas y quejándose de porqué a pesar de que haber declarado a los carteles terroristas está negociando con los Guzmán o el Mayo es, de nuevo no entender el problema y el sistema. EEUU habla con ellos porque quiere que sus cómplices caigan y resolver la red de tráfico que afecta a aquel país, no está negociando los está usando.

Ahora bien, si lo que dice la presidenta es por ignorancia está mal, pero peor aun, si lo que quiere es irse curando en salud, de las posibles acusaciones que surjan de los testigos protegidos y, que con ello, personajes de su movimiento, como se ha insistido hasta el cansancio, salieran cómplices justiciables para el sistema de aquel país. El escenario sería otro y mucho más grave.

En cualquier caso, no debe ser cómodo tener a personajes como García Luna, que ya no tiene nada que perder, a los Guzmán Loera y a tantos más que, información tienen, y relación con políticos y miembros de la 4t la han tenido. Sentaría un precedente y, por lo menos, una palanca de negociación de aquel país contra el nuestro de cuyas consecuencias no podemos ni imaginar, estamos pues en un agujero de conejo sin saber cómo salir. Nada más, pero nada menos, también.