El gran ideólogo desconocido del trumpismo

La persona más influyente en Estados Unidos hoy en día es completamente desconocida en México. Se trata de un intelectual y académico judío oriundo de Brooklyn, Nueva York. Su nombre es Harry Jaffa. Para entender de quién se trata se necesita hacer una serie de conexiones ideológicas y filosóficas que al principio no tendrían nada que ver con el actual inquilino de la Casa Blanca.

Harry Jaffa fue un estudiante destacado de un filósofo alemán que estudió con Heidegger en Alemania y que logró escapar de la amenaza nazi, viajando primero a París y luego a Londres, para establecerse finamente en Estados Unidos. Su nombre era Leo Strauss. El estudiante Jaffa y el Herr profesor Strauss se conocieron en Nueva York donde Strauss enseñaba cursos en la New School for Social Research tan alejados de la agitada vida política americana como "La República de Platón* o "La Guerra del Peloponeso de Tucídides".

De esos cursos, Harry Jaffa se inspiró para escribir un libro heterodoxo sobre Abraham Lincoln y para convertirse en una voz influyente en el movimiento conservador en Estados Unidos.

Contratado para dar clases a mediados de la década de los 60s en Claremont McKenna College, Jaffa tuvo la oportunidad de fundar una escuela de pensamiento político. Ahí algunos de sus pupilos fundaron a fines de los 70s el Claremont Institute y una revista que trató de ser la alternativa conservadora al New York Review of Books llamada Claremont Review of Books.

Desde estas plataformas, varios pensadores educados en ellas iniciaron un asalto contra el consenso liberal que, según ellos, se había convertido en una ortodoxia que mal gobernaba Estados Unidos desde Washington DC. Desplegando ideas progresistas que traicionaban el espíritu de los padres fundadores de Estados Unidos y sus más importantes documentos - la Declaración de Independencia y la Constitución - la élite que gobernaba Estados Unidos se había constituido en un poder ilegítimo y burocrático que trabajaba en favor de los intereses de una aristocracia y había abandonado a su suerte al estadounidense de las zonas rurales.

No fue casual que estos intelectuales hayan visto en Donald Trump una figura disruptiva que pudiera derrocar a la élite globalizadora que tenía más interés en la economía y la política mundial que en la salud de la economía y la sociedad estadounidense.

Partiendo de ciertas interpretaciones de las ideas de los grandes filósofos del mundo occidental - de Platón a Leo Strauss - los pensadores influidos por Jaffa le han dado una gran fuerza intelectual a las ideas y proyectos de Trump. En cuanto a poder de especulación filosófica nadie entre quienes apoyan al actual presidente estadounidense se acercan a los intelectuales del Claremont Institute. Tras la derrota de Trump en 2020, los ideólogos trumpistas educados en las ideas straussianas de acuerdo a como las interpretó Jaffa decidieron establecer Think Tanks en Washington DC. Hoy varios de ellos - o cercanos a ellos - trabajan en el gobierno encabezado por Trump en puestos de influencia, tanto de la política doméstica como de la internacional.

En tanto que Trump se comportará en el mundo siguiendo una ideología, esta será fundada en las ideas concebidas por Harry Jaffa y sus discípulos.