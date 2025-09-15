Biciclo

La Coparmex llevó su Misión Empresarial 2025 a Ottawa con una comitiva de alto nivel que buscó fortalecer la relación bilateral y atraer inversión canadiense. Durante la visita, los empresarios se reunieron con el Senado, el Departamento de Finanzas y líderes del sector privado, donde se confirmaron las oportunidades de negocio en energía, agroindustria y estrategias de nearshoring. El T-MEC fue un eje central en las conversaciones, consolidando la importancia del marco comercial entre ambos países. La misión refleja que México y Canadá no solo son vecinos del norte, sino socios estratégicos que apuestan por alianzas de largo plazo.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) recorre las Unidades Territoriales con las Asambleas de Información y Selección del Presupuesto Participativo 2025. El objetivo es presentar los proyectos ganadores, formar los Comités de Ejecución y Vigilancia y definir con claridad quién administrará los recursos asignados. La ciudadanía se convierte en protagonista, ya que el reparto de los fondos se realiza mediante sorteo, garantizando la participación vecinal en la toma de decisiones. Con esta estrategia, el IECM busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia comunitaria, asegurando que los recursos del presupuesto participativo estén visibles y bajo supervisión ciudadana.