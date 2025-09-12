Tren

En gira por Campeche, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, anunció la instalación de 71,500 Comités Seccionales de Defensa de la Transformación, uno por cada sección electoral. Calificó el despliegue como “una hazaña organizativa sin precedentes”. Los comités, explicó, se formarán mediante asambleas abiertas y tendrán un plan para informar sobre los logros del gobierno. En Campeche se integrarán 548 comités, con sus respectivos representantes seccionales.

Mago

Enrique Peña Nieto reapareció en la vida pública. El expresidente de México, quien reside en Madrid desde hace años, fue visto en el torneo de golf con causa de la Fundación Clínica Menorca. El político priista ha tratado de mantener un perfil muy bajo desde 2018. Compartió el green el extenista Rafael Nadal, los exfutbolistas Iker Casillas y Raúl González, así como con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Malabarista

En la presidencia de la JPC en Diputados llamó la atención, entre otros muchos más, la cantidad que plantearon los anteriores integrantes del Poder Judicial al presupuesto de este órgano para el 2026. El mensaje fue claro y conciso “vamos a revisar”, ya que el monto para el siguiente año es mayor en 17% al que se aprobó este 2025. En el PEF 2025 tenía 70,983 millones de pesos y, la anterior Corte propuso 85,000, es decir 15,000 millones de pesos más.