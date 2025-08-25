Hombre Bala

Desde la SRE se encendieron las alertas para quienes intentan cruzar la frontera norte sin papeles. Con una infografía ilustrativa, la dependencia a cargo de Juan Ramón de la Fuente recordó que el desierto no perdona: el calor extremo puede ser mortal. “No pongas en riesgo tu vida”, clama el mensaje, buscando disuadir aventuras que terminan en tragedia. La Cancillería puso el dedo en la llaga: el peligro es real y no distingue intenciones.

Malabarista

Con la mira puesta en la coordinación nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reunió en la capital a los secretariados ejecutivos estatales de seguridad. El cónclave fue liderado por Marcela Figueroa Franco, mandamás del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien no se anduvo por las ramas: la seguridad se construye en equipo. En tiempos donde la delincuencia no da tregua, el mensaje fue claro: sin alineación entre Federación y estados, cualquier estrategia queda coja.