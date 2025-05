Cuerda floja

La CNDH anunció la terminación anticipada de su acuerdo con Partners of the Americas debido a su vinculación con campañas que promueven la criminalización de la migración, especialmente de mexicanos intentando cruzar hacia Estados Unidos. Aunque no prejuzga sobre la veracidad de la información difundida el 24 de abril, la CNDH solicitó una explicación formal que aún no ha sido respondida.

La Operación Frontera Norte, implementada por el Gobierno de México en los estados del norte, continúa con arrestos y confiscación de artículos ilegales. Hasta ahora, se han detenido 2,977 personas, 184 más que el 28 de abril. Además, se han asegurado 2,586 armas de fuego, lo que representa un aumento de 190, equivalente a un incremento del 7.9%. La operación sigue avanzando en el combate a la delincuencia.

En San Lázaro se buscan medidas contra la corrupción en el sistema de salud mexicano. El PVEM propone reformas legales para imponer penas de 50 a 70 años de prisión y multas de 7,500 a 15,000 días a quienes roben, acaparen, trafiquen, comercialicen sin autorización o malusen medicamentos, vacunas e insumos del sector salud, con el fin de mejorar el control y la distribución en este ámbito.