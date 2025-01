Gobierno mexicano vs. NYT: la batalla narrativa sobre el fentanilo

¿Estamos ante periodismo sensacionalista o un gobierno decidido a encubrir su ineficacia? Un artículo del New York Times (NYT) –publicado el 29 de diciembre pasado, sobre una supuesta visita a un laboratorio clandestino de fentanilo en Culiacán– ha encendido tensiones entre este prestigioso medio y el gobierno mexicano. El NYT presenta un escenario casi cinematográfico: “cocineros” que, armados con cubrebocas quirúrgicos, parecen inmunes a una droga que mata con solo tocarla. Por su parte, la Marina y la Cofepris descalifican la historia y exigen pruebas científicas que respalden semejantes afirmaciones.

Este choque ilustra el eterno conflicto entre la necesidad mediática de titulares impactantes y la estrategia oficial de minimizar las fallas en su lucha contra las drogas. Según el NYT, el Cártel de Sinaloa reubicó su laboratorio tras una redada militar, como si empacar y mudar un sitio de alta toxicidad fuera tan sencillo como cambiar de lugar una oficina. Al mismo tiempo, describe un ritmo de producción frenético en condiciones que rozan lo absurdo. ¿Es esta la realidad cruda del narcotráfico o un guion diseñado para alimentar el morbo global? Mientras tanto, funcionarios del gobierno, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, señalan que el reportaje omite mencionar precursores clave y rechazan la idea de que los cocineros hayan desarrollado tolerancia al fentanilo. ¿Es esta una estrategia del gobierno para disfrazar su ineficacia, o un NYT dispuesto a sacrificar precisión en busca de una mayor audiencia?

Las autoridades subrayan que la extrema toxicidad del fentanilo hace imposible manipularlo sin equipo especializado. Incluso si asumimos que los criminales son temerarios, la supuesta tolerancia no tiene sustento científico. Además, señalan que mover un laboratorio en tiempo récord contradice la lógica delictiva habitual. ¿Estamos ante un error del NYT o ante una táctica para desviar la atención de un gobierno incapaz de controlar el problema? Más importante aún, ¿quién realmente se beneficia de la confusión?

El gobierno admite que la producción ilícita de fentanilo persiste y afecta tanto a México como a Estados Unidos. Sin embargo, cuestiona el enfoque del NYT al narrar esta realidad. Aunque el tráfico en Sinaloa no ha cesado, las autoridades destacan que las reformas legales y la coordinación interinstitucional han complicado las operaciones criminales. Pero ¿es esto suficiente para revertir el impacto devastador de esta droga o son estas medidas apenas un leve obstáculo en una crisis monumental?

El enfrentamiento entre el NYT y el gobierno mexicano expone una verdad incómoda: la narrativa en torno al fentanilo necesita más que transparencia y rigor, exige resultados tangibles. Sin evidencia sólida y acciones contundentes, el caos informativo no solo se convierte en un aliado del narcotráfico, sino que fortalece la credibilidad de versiones y desinformaciones en redes sociales. Cada omisión, exageración o mentira pone en riesgo vidas y erosiona la confianza pública en las instituciones y el periodismo. Si no se asume esta crisis con la seriedad que merece, el fentanilo no solo seguirá matando personas, sino también el futuro de una sociedad que se hunde en su incapacidad de enfrentar la verdad.