Fibra Educa realiza colocación exitosa

Fibra Educa, el primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces del sector educativo, que preside Jorge Nacer, llevó a cabo con éxito la colocación de un nuevo programa de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores, el cual representa su segunda colocación desde 2023.

La demanda fue casi el doble del monto máximo; es decir, superó los 7,157 millones de pesos, lo cual refleja la confianza de los inversionistas y la solidez de la tesis de inversión.

Como en todas sus contrataciones de deuda, este programa de bonos está vinculado a la sostenibilidad.

Los recursos serán canalizados al refinanciamiento de deuda y a la adquisición de propiedades educativas para ampliar el portafolio de la emisora.

En un país donde más de 27 millones de personas enfrentan rezago educativo, cualquier esfuerzo que acerque oportunidades merece atención. La llegada de la Ruta 23 de ‘En Ruta por la Educación’ a Durango confirma que la movilidad también puede convertirse en una herramienta de transformación.

Más de 356,000 duranguenses mayores de 15 años no concluyeron su educación básica. Frente a esta realidad, la alianza entre Fundación TRAXION, el INEA y el IDEA apuesta por una solución práctica. Llevar las aulas hasta donde se encuentran las personas. Los resultados respaldan la estrategia.

El programa suma 23 rutas en operación, más de 60,000 beneficiarios y más de 18,000 certificados entregados.

Stellantis está en conversaciones con posibles socios para cerrar dos acuerdos de fabricación más en Italia, entre ellos uno para su marca de lujo Maserati, según declaró el miércoles el CEO de la fabricante de automóviles en una comparecencia parlamentaria en Roma.

El director ejecutivo, Antonio Filosa, que asumió el cargo al frente del grupo franco-italiano hace un año, afirmó que estaba negociando en nombre de Maserati "con dos socios importantes, que pueden aportarnos tecnología, desarrollo e ideas excelentes".

El mes pasado, Filosa dio a conocer el plan de negocio de Stellantis, valorado en cerca de 60,000 millones de euros y con horizonte hasta 2030, que prevé 60 nuevos modelos a nivel mundial y nuevas alianzas, entre las que se incluyen acuerdos de producción con los grupos chinos Leapmotor y Dongfeng.

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), promueve la inclusión financiera de las trabajadoras formales de México mediante el Crédito Mujer Efectivo, mismo que de enero a mayo otorgó más de 420,966 financiamientos.

Dichos créditos suman más de 11,700 millones de pesos y que casi 8 de cada 10 (77.5%) de las beneficiarias ganan entre uno y dos salarios mínimos, un claro ejemplo de la contribución que realiza Fonacot para impulsar la economía de las mujeres trabajadoras.

Asimismo, el Crédito Mujer Efectivo fue diseñado para ellas, que históricamente han sido excluidas de la banca tradicional y que hoy a través de ese financiamiento obtienen un apoyo económico a bajo costo.

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