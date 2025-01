Desabasto de chiqueadores de tila

“Creo que estamos lidiando muy bien con México”, dijo Donald Trump en el Foro de Davos. Y cada quien, como quien esto escribe, oyó lo que quería oír e hizo la traducción más adecuada para su modo de pensar de la frase: “we´re dealing with Mexico, I think, very well”.

Como algo inusitado, ni siquiera los más serenas y lúcidas mentes analíticas de la política y de las finanzas pudieron coincidir en lo que entiende el inquilino de la Casa Blanca por que todo vaya muy bien.

En tiempos en que basta oprimir un botón para las grandes transferencias de capitales, la paridad peso-dólar está sobre una montaña rusa. Tuvo razón el filósofo francés Alain al advertir sobre la dificultad para razonar en momentos de ansiedad.

Rounds de sombra por reforma judicial

Con singular tenacidad, en las mañaneras la Presidenta Claudia Sheinbaum mantiene viva la disputa por la Reforma Judicial con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con jueces y magistrados descontentos.

Lamentablemente para Palacio Nacional, fue tan exitosa la intensa propaganda lopezobradorista que durante más de doce meses simplificó la Reforma Judicial que a la mayoría de los ciudadanos de a pie el tema no les interesa.

Y paga el Gobierno de la República el precio de haber logrado el desinterés de la mayoría, así que los jaloneos con lo que queda del Poder Judicial no importan, porque son rounds de sombra, pues la reforma ya es hecho consumado.

Sinaloa: ¿ni los ven ni los oyen?

La marcha de padres de familia que protestaban por el asesinato de dos niños, Alexander de 9 años y Gael de 12 años, que murieron el atentado que costó la vida a su padre y mantiene aún grave en el hospital a otro hermano, Adolfo de 17 años, se convirtió en un estallido violento por el hartazgo de la población de Culiacán.

Por la detención-secuestro-entrega de Ismael “Mayo” Zambada, desde septiembre pasado en el municipio de Culiacán se enfrentan las dos facciones del Cártel de Sinaloa, y pese a conocer a los grupos, el Gobernador Rubén Rocha Moya no ha aprovechado el apoyo federal para apaciguarlos.

La economía de Culiacán está quebrantada y la respuesta del Gobierno de la República y del Partido en el Poder ha sido el respaldo total al gobernador y a la población agobiada, como dijo el neoliberal Carlos Salinas, “ni la ven, ni la oyen”.

NOTAS EN REMOLINO

Afirma Alfonso Ramírez Cuéllar que pasará sin problemas la iniciativa presidencial del Infonavit, pero se anuncian ajustes para complacer a sindicatos, lo cual no implica que los recursos no se utilicen para el sexenal programa de vivienda... ¿Tiene sentido que el titular de Economía Marcelo Ebrard se haya reunido con la ministra canadiense de Comercio Mary Ng, de un gobierno que saldrá en unos meses? ... Ahora les quitarán a los altos mandos federales un 2 por ciento de su salario para aumentar sus aportaciones al ISSSTE. Como dijo aquel piloto hispano: ¿queríais tierra? ¡Os vais a hartar! ... Advertencia de Séneca para tiempos estelares: “A los que corren en un laberinto, su misma velocidad los confunde” ...