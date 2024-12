La paz no es algo que deseas, es algo que creas, que haces, que eres y que regalas.”

John Lennon

Esta colaboración está dedicada a la memoria de John Winston Lennon, asesinado el 8 de diciembre de 1980, quien se caracterizó por un carácter rebelde, un ingenio deslumbrante y mordaz y por un genio sin límites. Aunque su paso por el mundo fue breve, como las estrellas que podemos ver en el firmamento a pesar de haberse extinguido hace millones de años, hoy nos sigue iluminando.

Llegó al mundo el 9 de octubre de 1940, en la convulsa Liverpool de la Segunda Guerra Mundial. La ausencia de sus padres, especialmente de su madre Julia, marcaría profundamente su infancia. El pequeño John, criado por su tía Mimi, encontró consuelo en la música y compuso “Julia” como un homenaje a la figura materna que tanto añoraba. La profunda tristeza por el abandono se refleja también en la desgarradora “Mother”.

John, demostrando su faceta más paternal a través de la música, compuso “Good Night” para su primer hijo, Julian, fruto de su relación con Cynthia Powell. Tras el divorcio de sus padres, Paul McCartney dedicó a Julian la conmovedora “Hey Jude”. Con su segunda esposa, Yoko Ono, tuvo a Sean, a quien inmortalizó en la canción “Beautiful Boy”.

Icono del siglo XX, Lennon fue un multifacético creador británico, reconocido por su música, actuación, activismo y defensa de la paz. Su legado artístico y su compromiso social perduran a través de su obra y su incansable lucha por un mundo más justo. Como ferviente activista por la paz y los derechos civiles impulsó la cultura de la paz.

John Lennon y The Beatles, la máxima expresión de la música moderna, que fundara a principios de 1960 en su natal Liverpool con Paul McCartney y George Harrison a la que luego se uniría Ringo Starr, son un referente atractivo e influyente a nivel global. Su asociación como compositor con Paul McCartney sigue siendo la más exitosa de la historia.

La música y la letra de las canciones de The Beatles y de John Lennon contribuyeron a su rotundo éxito y se basaron en el amor y en la paz. También abordaron la crítica social o tienen un tinte político. Su visión del mundo y la difusión de su pensamiento hizo revolucionar el panorama de su época que no pretendió ser una influencia política específica, sus protestas fueron una lucha social. Su participación en la difusión de la paz logró un contagio positivo, lo que pudo suceder gracias a que su gran influencia y atractivo hizo que millones de personas aprendieran inglés pues querían entender que es lo que John y The Beatles transmitían en sus canciones, de tal suerte que lograron traspasar fronteras, cortinas y muros, incluido el idioma.

Su canción “Revolución” se inspiró en los movimientos estudiantiles ocurridos en 1968 en varias ciudades europeas, provocados por diversos acontecimientos políticos y sociales de la época. Esta canción responde a los grupos revolucionarios que pedían apoyo financiero y moral insistiendo en que las cosas debían cambiar, Lennon proponía que fuera de forma pacífica.

En la canción “Podemos Solucionarlo” John incorporó la idea de que la vida es demasiado corta y por ello no hay tiempo para desperdiciarla en discusiones ni en peleas. No perdamos de vista que el tiempo de cada persona es un recurso no renovable.

En 25 de junio de 1967, en un alarde de tecnología y promoción de la paz mundial, se transmitió la primera producción de televisión satelital internacional en vivo, el programa se llamó “Nuestro Mundo” en el que participaron 14 países y fue visto por aproximadamente 700 millones de televidentes en 31 naciones. La mayor audiencia de la televisión jamás lograda hasta esa fecha. El programa tuvo una duración de dos horas y media. La emisión se recuerda principalmente por el segmento más famoso protagonizado por The Beatles, quienes estrenaron su canción “All You Need Is Love”, compuesta por John Lennon para esa ocasión. Dicho programa fue un ejercicio de contagio positivo de la cultura de la paz, que fue coronado con la participación de The Beatles.

En la mayor parte de su obra Lennon expresó sus ideas pacifistas, canciones icónicas como solista son “Darle Una Oportunidad a la Paz” e “Imagina”, su canción más significativa grabada hace 53 años. Se trata de una balada de piano del género rock-suave cuya letra está impregnada de conceptos pacifistas en la que propone el ideal de que el mundo fuese una sola nación. Es un himno a la paz.

Pocos meses antes de morir, en septiembre de 1980, hizo una declaró respecto de sí mismo, señaló que “…una parte de mí quería ser aceptado por todas las facetas de la sociedad y no ser el músico hablador y lunático que soy. Pero no puedo convertirme en algo que no soy. Dada mi actitud, los padres de los otros chicos reconocían instintivamente lo que yo era, es decir, un alborotador. Sabían que no iba a ser un conformista y que influiría en sus hijos, que es lo que luego sucedió realmente. Hice todo lo posible por causar problemas en la casa de los amigos que tuve, en parte por envidia, porque yo no tenía eso que llaman hogar. Aunque en realidad sí lo tenía. Hubo cinco mujeres que eran mi familia. Cinco inteligentes y fuertes mujeres. Cinco hermanas. Aquellas mujeres eran fantásticas. Esa fue mi primera educación feminista. Una de ellas fue mi madre, quien no sabía cómo enfrentarse a la vida. Tenía un marido que se escapó a la mar en medio de una guerra y no podía conmigo. Por aquel entonces yo tenía cuatro años y medio. Al final acabé viviendo con su hermana mayor. Aquella experiencia y el que yo no estuviera con mis padres me hizo ver que los padres no son dioses...”

Su gran creatividad e influencia global le llevó a que veinticinco sencillos alcanzaran el primer sitio de la famosa lista “Billboard Hot 100”; en 2002, fue considerado, a partir de una encuesta de la BBC, el octavo de los “100 mejores británicos” detrás de personajes de la talla de Winston Churchill, Princesa Diana, Charles Darwin, William Shakespeare e Isaac Newton; en 2008 fue calificado por la revista “Rolling Stone” como el quinto mejor cantante y como el tercer mejor compositor de todos los tiempos.

De los reconocimientos que se le han otorgado destacan una Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood; Miembro de la Orden del Imperio Británico; Óscar a la mejor banda sonora por “A Hard Day’s Night”; 7 Premios Grammy, incluido uno por su carrera artística, 5 premios Brit y su inclusión al Salón de la Fama del Rock en 1994, entre otros. No es casual que el aeropuerto de Liverpool se llame John Lennon.

En el terreno económico, generó y genera una importante riqueza proveniente, principalmente, de las regalías de sus canciones, lo que es un testimonio tangible de la vigencia y el impacto cultural de su obra. El hecho de que su música siga generando millones de dólares cada año, como lo demuestra el ingreso de 16 millones sólo en 2022 gracias a regalías habituales y al documental “Get Back”, es una prueba irrefutable de que su obra trasciende generaciones y sigue siendo relevante en la actualidad.

Su visión innovadora transformó la industria musical y del espectáculo, generando un modelo de negocio sostenible que ha beneficiado a innumerables personas en todo el mundo.

John Lennon nos recuerda en muchas de sus canciones que el odio, el resentimiento y los prejuicios son conceptos opuestos a la cultura de la paz.

Les convocamos al reto fundamental para este fin de año y para el próximo 2025 de abordar tan delicados temas e insistir en el peligro que implica propiciarlos y en la necesidad de mitigarlos.

*El autor es abogado, negociador y mediador.

X: @Phmergoldd

mediador.negociador@gmail.com