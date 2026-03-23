La Cultura de la Paz, Distracciones

“La distracción es un arma efectiva utilizada para triunfar sobre un enemigo”. Jonathan M. Witt

La política nacional parece vivir atrapada en la obsesión electoral mientras el país se hunde en problemas reales. La erosión de nuestra democracia es evidente y también el desplome de la confianza internacional hacia México.

Se sabe que el oficialismo obtuvo una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados mediante trampas y que, para lograrla en el Senado, recurrió al soborno y al chantaje. Con ello impuso cambios espurios a la Constitución, lo que permitió, entre otras cosas, organizar unas elecciones judiciales fraudulentas. Con el respaldo del crimen organizado, también se aseguró el control de la mayoría de las gubernaturas y congresos locales.

Aunque existen aciertos aislados en la gestión de Morena, los datos muestran que el tiempo ha transcurrido estérilmente y que, en términos generales, el país se encuentra en peores condiciones que durante los gobiernos anteriores. Después de siete años de la llamada 4T, los indicadores revelan un retroceso peligroso en diversos ámbitos que afectan el bienestar social y el desarrollo nacional.

La sociedad es manipulada para mirar hacia otro lado, para distraerla. Se busca ocultar el déficit fiscal; el enorme endeudamiento; el aumento en la informalidad laboral; las pensiones; la falta de medicamentos y la crisis de los servicios públicos de salud; el desastre educativo; la violencia, los desaparecidos y la inseguridad; la opacidad; los accidentes en Dos Bocas y el Tren Interoceánico, y los abusos del oficialismo, principalmente.

Asuntos que deben tenerse en cuenta:

I. La Presidenta envió su iniciativa de “plan B”, redactada de manera improvisada, imprecisa, defectuosa y carente de técnica legislativa. Podría ser aprobada gracias a la ausencia de dignidad parlamentaria en los legisladores oficialistas, aunque los intereses de sus aliados hacen tambalear su mayoría calificada. La iniciativa plantea propuestas nocivas para la democracia y el federalismo:

A) Convertir la consulta de revocación de mandato, que debe derivarse de la pérdida de confianza, en una ratificación. Que se adelante un año, se empate con las elecciones de 2027 y se permita a la Mandataria promover el voto a su favor, con lo que colocaría en desventaja a todos los candidatos de partidos distintos a Morena;

B) Reducir el federalismo al invadir la autonomía de los estados, imponiendo un máximo de ediles en los ayuntamientos y un tope presupuestal a las legislaturas locales. No incluye esas restricciones para la Ciudad de México, y

C) Restringir las remuneraciones y prestaciones de funcionarios electorales.

II. Crece la desconfianza de inversionistas e instituciones financieras hacia el gobierno mexicano debido al debilitamiento de la certeza jurídica y los frecuentes cambios regulatorios. Así como por la aplicación de reglas a la sociedad civil con severidad, pero con flexibilidad al poder.

III. El Poder Judicial partidizado, a través de su Tribunal Federal Electoral, ha otorgado impunidad a infractores oficialistas, como el hermano del expresidente y revocado la sanción impuesta por el INE a la Ministra Batres. También ha hecho suya la opacidad al reservar información sobre los 151 vehículos adquiridos por la Suprema Corte de Justicia.

IV. México, antes respetado en el escenario internacional, ha perdido prestigio y confianza. Desde 2018 padecemos una dramática caída democrática formando parte del 22% de latinoamericanos que vivimos en la “zona gris” de la democracia. Hoy nos ubicamos entre los regímenes populistas, donde la destrucción de instituciones y del tejido social se celebra como victoria política, debilitando la cultura de la paz.

V. Morena parece ignorar que la paz no se construye restringiendo libertades ciudadanas, sino garantizándolas y que la concentración de poder que hoy disfruta puede convertirse en veneno mortal para quienes ahora la aplauden.

Por último, reconozcamos que la distracción es el mayor enemigo del éxito, de la productividad, del progreso y de la atención plena a los problemas y de la reconstrucción de instituciones, leyes y libertades.

* El autor es abogado, negociador y mediador

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