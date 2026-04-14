Competencia desleal e impunidad

Supuestamente el gobierno debería asegurar condiciones de competencia en los mercados y evitar que la competencia desleal distorsione las condiciones equitativas y perjudique el funcionamiento eficiente del mercado. Un eficaz instrumento de regulación legal para promover “piso parejo” para todos los participantes de un mercado es el establecimiento de un órgano antimonopolio con capacidad sancionadora. Con esa finalidad, en México tuvimos a la COFECE (Comisión Federal de Competencia Económica), como un órgano constitucional autónomo. Con la reforma aprobada el año pasado, la COFECE se transformó en la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), un órgano descentralizado sectorizado en la Secretaría de Economía. La comisionada presidenta de la COFECE, Andrea Marván, fue designada como presidenta de la CNA hasta 2028, quien ha declarado que en los hechos, la nueva CNA “retiene una razonable independencia”.

Pues bien, si es así debería revisar a detalle a la empresa militar que creó AMLO en 2022, quien le cedió el manejo y control de 12 aeropuertos, una línea de aviación, un tren de más de 1,500 kilómetros, siete hoteles, cuatro parques, dos museos, y 18 estaciones de combustible. Esta entidad militar opera bajo el nombre de Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), ejerciendo un poder monopólico en actividades vinculadas al turismo. Como los militares no están capacitados para ofrecer servicios turísticos, esa empresa opera con pérdidas, que son absorbidas por el gobierno, sumadas a los subsidios que obtiene del presupuesto federal. Para 2026 solicitó subsidios por 58,212 millones de pesos.

Recientemente hoteleros de Calakmul, Campeche, denunciaron prácticas monopólicas y una competencia desleal por parte del hotel Mundo Maya Calakmul, construido y operado por el GAFSACOMM. Desde un inicio, la SEDENA pisoteó la ley, pues para construir dicho hotel deforestó 30 mil metros cuadrados de selva y erigió el hotel en medio de la Reserva de la Biosfera, siendo el único hotel que a pesar de la prohibición está dentro de la zona arqueológica. Ofrece paquetes turísticos muy por debajo del costo. En las plataformas digitales de reservaciones ha hecho que se excluyan a los demás hoteles y que solo aparezca su hotel. En el colmo del cinismo, la presidenta Sheinbaum publicitó abiertamente en la Mañanera sus paquetes.

Sin embargo, sorprendentemente el Congreso de Campeche (de mayoría morenista) ha apoyado a los 23 hoteleros y 30 restauranteros en su denuncia de que los militares imponen una competencia desleal. A finales de marzo, el Congreso local avaló por unanimidad que se deben garantizar condiciones equitativas de acceso al mercado y evitar la exclusión digital. Más aún, realizó el mismo exhorto a la Secretaría de Turismo y al FONATUR.

Este caso pone de manifiesto la aberración que es poner en manos del gobierno actividades empresariales que generan distorsiones económicas que destruyen riqueza del sector privado. Además, ello bajo total impunidad. Cabe la pregunta: ¿Cuándo va a entrar en acción la CNA? La evidente duda es si un organismo de la Secretaría de Economía le exigirá a la Secretaría de la Defensa abandonar sus prácticas monopólicas. Con la COFECE independiente no se hubiese tenido esa duda.