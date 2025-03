Commodities en desacople norteamericano

Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te saludo con gusto reiterado como siempre lo hago, y para variar, ya que estamos en lo reiterativo, tenemos que arrancar hablando de la administración de la Casa Blanca.

Evitaré mencionar por nombre al inquilino en jefe, el espacio noticioso está inundado con su apellido, así que nos quedemos claros que, hasta nuevo aviso, el comentario se refiere a lo que dice, hace, sugiere, o suspira.

La nota de hoy incluye en el título la palabra desacople, que es el acto de desprender o separar lo que estaba unido, ajustado o acoplado. Diremos que México ha estado perfectamente acoplado a Estados Unidos en términos comerciales, pero con la llegada de la nueva administración no resulta estar alineado.

La primera escaramuza está en efecto, la Casa Blanca busca alinear a México según su promesa de campaña en el control migratorio, y el tráfico de fentanilo. El primer tema es relativamente sencillo y México puede generar resultados inmediatos; sin embargo, el segundo tema es mucho más complejo, y lo dejamos en eso pues podríamos generar muchos argumentos de corresponsabilidad, pues no es un tema unilateral.

La cadena de suministro del narcotráfico está tan, o más integrada al intercambio comercial bilateral legal presente y de un plumazo es difícil de extirpar.

Pero vayamos al fondo, esto como dije antes, es una escaramuza, es apenas un ejercicio de calentamiento. Abril traerá al mundo que comercia con Estados Unidos una secuencia de tratos astringentes al status quo comercial actual.

Los norteamericanos buscarán reciprocidad en el trato arancelario. La finalidad es que cualquier negocio foráneo prefiera localizarse dentro de la pared arancelaria y con ello evitar los aranceles. El desacople norteamericano tiene el objetivo de convertir a Estados Unidos en una potencia industrial, dando reversa a la política de brindarle los bienes más baratos al consumidor norteamericano, exportando procesos a economías con mano de obra más barata.

Ahora será el nacionalismo popular el que impere, y como dije antes, esta política se presentó en campaña, fue votada por el electorado, y el habitante en jefe tiene además al Congreso en mayorías suficientes como para que se le implementen al mundo algunos tragos de amargo licor.

Hablar sobre perspectivas de precio para commodities hacia adelante es muy difícil. O muy fácil. Si tu me descifras la política pública de los vecinos al norte, yo te presento escenarios probables. El problema es que vivir en la bipolaridad de andar deshojando la margarita arancelaria no permite planeación de largo plazo, pero te obliga en el corto plazo a buscar diversificar y desacoplar como mecanismo de defensa.

El precio del petróleo tiende a la baja, es diseño obligado para que los norteamericanos aguanten las presiones inflacionarias de corto plazo, ya hemos escuchado a varios funcionarios en la élite del gabinete norteamericano hablar de una desintoxicación del mercado accionario, así que no va a ser gratis el cambio de timón.

El mundo responderá en estilo, lógicamente que mientras mas grande sea la economía de atacado, más sentido será el efecto del que haga retaliación, y ahí es donde China apriete, y Europa intentará independencia. El dólar respecto de las divisas competidoras debilitará, y muchos capitales buscaran nuevas emociones en países que, al ser marginados de la defensa corporativa norteamericana, gastarán en estilo.

Si todo lo anterior debe ser aterrizado en tangibles agrícolas, diremos que tristemente nuestra cercanía e integración nos ciega y limita. México importará lo que no está escrito de maíz este año. Para los que dicen que sin maíz no hay país, tal vez refieren al maíz nativo. De ese hay, pero no alcanza para todos, y si queremos abrir la puerta a proveeduría alternativa, tenemos un cuello de botella en la infraestructura portuaria.

China no se está enganchando en negociar; de hecho, ya contestó con reciprocidad tasando granos y oleaginosas. Los norteamericanos analizan la posibilidad de penalizar con multas onerosas a los barcos que algo tengan de bandera china que se presenten a carga o descarga en puerto norteamericano.

Si esto madura en esa dirección, es imposible diagnosticar el flujo de comercio, los chinos tienen mucho que ver cuando de flete marítimo se trata, sea por que manejan, administran o construyen los barcos, así que cambiar rutas navegables evitando multas será un reto enorme en el planeta.

Lo que queda claro es que el petróleo tiende a bajar, el dólar a devaluar y el comercio de granos y oleaginosas regresará la óptica climática del hemisferio norte. A final de mes escucharemos del Farmer americano su intención de siembra, teóricamente sembrarán más maíz una vez que Brasil está cosechando lo que no está escrito de soya y Argentina colabora con su parte.

El ciclo agrícola de América del Sur aun nos tiene guardados el resultado de los cultivos tardíos, y en ello el maíz juega en grande, pues si algo les falla a los brasileños al cierre de su ciclo, el maíz no llegará fácilmente a cualquier país más allá de julio.

La volatilidad será una constante y operamos commodities y en general mercados a la velocidad de las noticias. Los que saben dicen que operar mercados con la nota del día, deriva en que termines vendiendo periódicos… o escribiendo en ellos.

Nos gusta hacer estudio de fundamentales, nos gusta analizar oferta y demanda. Cuando eso sea importante nuevamente, hablamos con detalle, de momento, administra tus riesgos. Las opciones y los seguros de precios son ideales.

¿Estás en buenas manos?