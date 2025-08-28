La Casa de los Famosos y el talentoso Sr. Maciel

Hoy toca hablar de dos temas calientes en la pantalla. El primero: la divertidísima y emocionante evolución de la Casa de los Famosos, la cual el 24 de agosto registró 15.2 millones de espectadores, siendo así, un absoluto fenómeno televisivo en nuestro país. Pero el dato más relevante (y útil para los clientes de Televisa) fue la participación del público: pues la eliminación de Priscila Valverde acumuló más de 16.6 millones de votos. ¡Esto si es “engagement” de audiencia! Otro dato super útil y relevante es saber que en X, el hashtag #LaCasaDeLosFamososMéxico se posicionó como la principal tendencia nacional durante más de 12 horas, después de que en la semana anterior la conversación estuvo dominada por Supernova Strikers. Este brillante modelo de negocio, que nació hace algunos años con Big Brother y hoy es de EndemolShine Boomdog y TelevisaUnivision, ha puesto en entredicho todas las teorías que insisten en que la TV ha muerto. La TV en sinergia y sincronía con todas las demás plataformas digitales combinadas es una fuerza imparable para el mundo del espectáculo.

Y sí, después de 29 días de encierro, la guapa modelo se convirtió en la cuarta eliminada de esta temporada. Es así que comienza la 5ª semana de LCDLFM con 11 celebridades aún en competencia, y con un reacomodo inesperado de habitaciones gracias a la polémica “moneda de la suerte”.

El mismo formato que nos fascinó hace más de 20 años, continúa cautivando al público con una simple propuesta: un grupo de famosos aislados del mundo exterior, vigilados las 24 horas del día y expuestas a la mirada de millones de televidentes. Cada movimiento, cada palabra y cada decisión se convierte en parte del espectáculo. La producción ha sabido capitalizar este interés al ofrecer múltiples ventanas de acceso: Canal 5 transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas, mientras que la gala dominical de eliminación se emite a las 20:30 horas por Las Estrellas. Para quienes buscan no perder detalle, ViX Premium mantiene la señal abierta las 24 horas, reforzando la experiencia de inmersión total. No se pierda lo que viene.

En un tema más oscuro y doloroso para muchas familias en México, España y otros países del mundo, hace unas semanas, HBO MAX lanzó la serie “Marcial Maciel, el lobo de Dios”. Una escalofriante serie que relata la siniestra carrera como sacerdote que el “talentoso Marcial Maciel” desarrolló durante más de 5 décadas.

Un tema sin lugar a duda, polémico, sensible, doloroso e incluso incomprensible, que nos deja sin palabras ante tan aberrante personaje. Paradójicamente fundador y depredador de los Legionarios de Cristo, congregación que aún opera con dignidad y resiliencia a pesar de este innegable, irreparable e inseparable suceso que por siempre la marcará.