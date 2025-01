Brasileña Gol pierde 28 millones de dólares

La compañía aérea Gol, que se encuentra en recuperación judicial en Estados Unidos, perdió 176 millones de reales (28 millones de dólares) en noviembre.

Sus ingresos netos ascendieron a 1,740 millones de reales (281 millones de dólares) en el periodo, mientras que su deuda neta superó los 31,000 millones de reales (5,000 millones de dólares).

Las cifras forman parte del informe operativo mensual, presentado al tribunal de quiebras de Estados Unidos como es preceptivo durante su proceso de reorganización.

PayPal se enfrenta a una demanda federal presentada por Andav Capital y su directora ejecutiva, Nisha Desai, que busca impedir que la empresa conozca o considere la raza o la etnia de cualquier manera para su programa de inversión.

El programa de inversión basado en la raza y la etnia de PayPal supuestamente no solo viola las leyes federales, sino también las leyes del estado y la ciudad de Nueva York al no dar la misma consideración a los fondos que no están “liderados por negros y latinos”, según la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Los demandantes también buscan compensación de daños, punitivos y nominales junto con costos y gastos razonables para la demanda.

Microsoft, la empresa de software y servicios en la nube, tiene la intención de gastar cerca de 80,000 millones de dólares durante 2025 en centros de datos para inteligencia artificial.

Los centros de datos estarán destinados a entrenar modelos de inteligencia artificial e implementar aplicaciones basadas en esas tecnologías y en la nube. Además, más de la mitad de esa inversión se realizará en Estados Unidos, según una publicación en el blog del presidente de Microsoft, Brad Smith.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) impuso una multa de 2 millones de dólares a JetBlue Airways por operar cuatro vuelos con retrasos crónicos en rutas nacionales, la primera vez que impone una multa de este tipo a una aerolínea por esta práctica de programación prohibida.

El USDOT comunicó el viernes que, como parte de un acuerdo de consentimiento con la aerolínea, JetBlue pagará una multa de un millón de dólares y el resto se destinará a compensar a los clientes afectados por sus retrasos crónicos o por cualquier interrupción futura.

Como parte del acuerdo, JetBlue aceptó proporcionar vales por un valor mínimo de 75 dólares a los pasajeros por futuras cancelaciones de vuelos o retrasos de tres horas o más causados por la aerolínea.

El USDOT dijo que en varios puntos en 2022 y 2023 JetBlue operó vuelos crónicamente retrasados entre Nueva York y Raleigh-Durham, Fort Lauderdale y Orlando junto con un vuelo entre Fort Lauderdale y Windsor Locks, Connecticut.