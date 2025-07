Boom de servicios a trasnacionales desde México; requisito de planta, obsoleto

En los últimos años, México se ha convertido en un punto estratégico para trasnacionales que buscan establecer centros de servicios y apoyo logístico, sirviendo como un eje de apoyo para sus sedes y plantas en todo el continente americano. Así como hay call centers atendiendo llamadas de todo el mundo, ahora ese nuevo esquema de servicios trasciende sectores industriales, destacando de manera notable en el ámbito de la salud, lo cual idealmente debería derivar en eficiencias en favor de productos más accesibles al paciente.

Es un modelo que refleja una evolución en la percepción de México como destino de inversión; nos posiciona como un hub de talento cualificado; diversifica la inversión extranjera y eleva el perfil profesional del mercado laboral mexicano.

La inversión extranjera en México se asocia con apertura de plantas manufactureras que dependen en gran medida de mano de obra barata. Sin embargo, tal paradigma va quedando atrás. La Presidencia debería considerar con esto que el requisito de planta queda obsoleto. Las trasnacionales ahora reconocen oportunidades más allá de la producción. Los centros de servicios requieren personal altamente calificado y mejor remunerado. A diferencia de las plantas de fabricación, donde la especialización técnica es clave (como en la producción farmacéutica), estos centros demandan diverso expertise: tecnología de la información, sistemas, recursos humanos, finanzas, administración y mercadotecnia.

Novartis, pionero en este modelo

Novartis tiene su Centro de Servicios Corporativos en Ciudad de México (NOCCMxC), una de las seis diseñadas para brindar soluciones de alta calidad a sus divisiones y unidades en todo el mundo. Fue aquí que hace una década, Novartis inició el concepto con servicios financieros para México. Con el tiempo, su éxito llevó a una expansión hacia América Latina, y hoy el centro apoya a Canadá y Estados Unidos con una amplia gama de servicios: data, digital, tecnología de la información (TIC), compras, automatización de manufactura, estandarización, infraestructura, seguridad e higiene y marketing digital, e incluso áreas sensibles como atención a pacientes, soluciones médicas y consultoría. Hoy NOCCMxC emplea a 1,100 de las 1,500 personas que Novartis ocupa en México, incluyendo ingenieros, químicos, médicos, psicólogos, mercadólogos y profesionales desde licenciatura hasta doctorado. Aunque la mayoría son mexicanos, el centro cuenta con representantes de otras 10 nacionalidades. Novartis opera 5 centros del mismo tipo del que tiene en México: 3 en Europa (Dublin, Eslovenia y Rep. Checa) y 2 en Asia (India y Kuala Lumpur).

Baxter, otro caso destacado

Baxter ha establecido un centro de innovación tecnológica en Guadalajara con 300 empleados. Desde esta sede, la empresa presta servicios de TIC a América, desde Canadá hasta Argentina, abarcando desde soporte técnico hasta inteligencia artificial. Oscar Javier Pérez, director general de Baxter en México, describe este centro como “un maravilloso Silicon Valley” en Jalisco, donde los trabajadores manejan varios idiomas y aportan un enfoque innovador. Inicialmente enfocado para servicios de apoyo a soluciones para daño renal, tras la escisión de la empresa el centro en Jalisco también se dividió en 2: uno para Baxter y otro para Vantive, liderado en México por Larry Vasco, que se quedó todo lo de soluciones renales.

Baxter también cuenta con centros en Bangladesh (Asia) y Varsovia (Polonia) para atender otros mercados. En el centro de servicios de México, sus directivos destacan un ambiente único, alejado del corporativismo tradicional, con perfiles técnicos como ingenieros, programadores y genios informáticos, muchos provenientes de estados como Chiapas, Veracruz o el norte de México. Estos empleados, mayormente mexicanos (con solo un 5% de extranjeros), trabajan en camiseta y tenis, a menudo en modalidad de teletrabajo, reflejando una cultura laboral moderna y especializada.

Bayer y su centro de logística internacional

Bayer, por su parte, en su planta fortalecida de Lerma, donde emplea a 650 personas, comenzó a formar un equipo especializado en logística para respaldar operaciones en Estados Unidos, con planes de expansión hacia el sur del continente. Este grupo busca mejorar la eficiencia de otras sedes, aprovechando el talento local.

Las tres empresas coinciden en elogiar las competencias del personal mexicano, destacando su versatilidad en TIC, recursos humanos, finanzas y mercadotecnia. Directivos de Bayer han señalado que, a diferencia de Estados Unidos, donde no encontraron el expertise necesario para un sitio logístico especializado, México ofrece profesionales con profundo conocimiento industrial, ideales para apoyar operaciones regionales. Novartis, por ejemplo, ha replicado con éxito estrategias de mercadotecnia desarrolladas en México en otros mercados, consolidando la relevancia del talento local.

Este modelo innovador demuestra que en el sector productivo de salud México atrae inversión no solo por su capacidad manufacturera, sino por su talento humano y su potencial como centro de servicios de alto valor. Conforme las trasnacionales diversifican sus estrategias, el país se posiciona como actor clave en la economía global, impulsado por una fuerza laboral adaptada a las demandas del siglo XXI.

IMSS Bienestar no recibe insumos a proveedores

Ahora que el doctor Alejandro Svarch junto con la presidenta Claudia Sheinbaum andan cada fin de semana inaugurando hospitales, sería bueno que vieran ya como garantizar la solución del interminable desabasto porque de lo contrario, esos hospitales que inauguran ni los demás podrán funcionar como se debe. Nos dicen que los almacenes del IMSS Bienestar no están recibiendo los insumos de proveedores por 3 razones: 1. Por la falta de una plataforma que les permita operar con estructura y control, 2. Porque tienen horarios limitados en sus almacenes para recibir, y 3. porque sus redes frías están congestionadas.

Que AMLO sí dejó el dinero para pagarle a farmacéuticas

Por cierto, nos llegó la versión de que los recursos para pagar la deuda con proveedores que dejó el Insabi sí se los entregó el Gobierno anterior al IMSS Bienestar, pero que la nueva administración a cargo del doctor Svarch no le dio la importancia, nadie le presionó y dejó que pasaran los meses sin pagarle a las empresas, de modo que conforme llegó el fin de año, la Tesorería de la Federación retomó los miles de millones de pesos para otros rubros porque tenían que ser ejercidos, y los proveedores (léase miembros de Canifarma, Amelaf, Anafam y AMIIF), preocupados y ocupados en la siguiente compra que organizaba Eduardo Clark -pues trabajaron incluso en Navidad y Año Nuevo-, se quedaron entonces con un palmo de narices y es la hora en que siguen rogando para que les paguen. El problema es para las pymes que no pueden sobrevivir financiando a sus acreedores públicos, y no pocas han desfallecido en el camino.

Birmex no tiene para cuándo resolver la compra

Y ahora que Birmex declaró desierta su más reciente licitación para servicios de logística y distribución de medicamentos e insumos médicos, aduciendo fallas técnicas graves de las principales empresas participantes, se ve que no tienen urgencia de terminar con la crisis de abasto, mientras los pacientes y profesionales médicos siguen aguantando las carencias. Nos enteramos que la tirada de esta administración es hacer a un lado finalmente a Traxion, dirigida por Rodolfo Mercado, que, si recordamos, fue la consentida del sexenio pasado pues Birmex, dirigida entonces por el general Jens Pedro Lohmann, le dio la operación logística de la compra de medicamentos por años, aun cuando carecía de experiencia logística especializada para insumos médicos; de hecho Traxion tuvo que comprar Medistik para hacerse pasar como experta. Después de ganar con el primer piso de la 4T miles de millones de pesos, ahora van para afuera.