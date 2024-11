¿Cómo “anillo al dedo”, la amenaza de Trump?

Informó la Presidencia de la República que la Presidenta Claudia Sheinbaum charló telefónicamente con el inminente Presidente de Estados Unidos Donald Trump. Hablaron, se dijo, de migración y seguridad.

Trump anunció que la Presidenta de México se comprometió a frenar la migración, eso implicaría que la negociación del T-MEC se adelantaría doce meses. Aunque eso signifique un éxito más del estilo de negociación coercitiva de Trump, debería sosegar ánimos.

Además, abre un océano de posibilidades la designación como representante comercial de la Casa Blanca de Trump, de Jamieson Green, miembro del equipo que hace seis años construyó el T-MEC. Y, quizá, sólo quizá, la Presidenta Sheinbaum, en unas semanas citará a un clásico reciente: “la amenaza de Trump cayó como anillo al dedo”.

Don Luis María Aguilar, fin de una era

“Con 55 años dedicados a la impartición de justicia constitucional, nada aquí le es desconocido”, dijo el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ministro Alberto Pérez Dayán, al referirse al ministro Luis María Aguilar quien se retira el próximo 30 de noviembre.

Don Luis María Aguilar empezó su carrera como mecanógrafo de juzgado hace más de medio siglo, desde donde ascendió hasta que de 2015 a 2018 ocupó la Presidencia de la Suprema Corte y luego se integró a la Segunda Sala.

Al aplaudirle calurosamente, las ministras Yazmín Esquivel, Lenia Batres y el ministro Javier Laynez, a “un representante ejemplar de una carrera judicial impecable”, paradójicamente, asistieron al fin de una era.

Viñeta de la CNTE de hace 30 años

Belicosa desde su nacimiento en 1979, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, colaboró a la coartada que necesitó el expresidente Carlos Salinas para defenestrar al dirigente magisterial Carlos Jonguitud Barrios y reemplazarlo con Elba Esther Gordillo.

La maestra Gordillo supo lidiar con CNTE. Una viñeta. Supo anticipadamente que llegaría al entonces Distrito Federal, hoy CDMX. Cuando llegaron a la sede del SNTE, a gritos reclamaron ser recibidos.

La maestra Gordillo se disculpó por hacerles esperar y dijo: “Qué bueno que vinieron, pues tengo algo para la Coordinadora”. Los llevó al frente del edificio y les entregó cinco flamantes autobuses, regalo para la CNTE. Moraleja para tiempos estelares.

NOTAS EN REMOLINO

Algunos legisladores se desbordan ante las cámaras y los micrófonos. Sólo eso explica que algunos sugieran que para las elecciones de jueces, magistrados y jueces del Poder Judicial del próximo junio se use “Inteligencia Artificial” ... Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar tendrá que exigir que entre los ajustes presupuestales que haga la Cámara de Diputados se le asignen recursos para hacer frente a los compromisos laborales del personal que de sistemas estatales se incorporan al IMSS-Bienestar ... Erran, para no decirles que delira, quienes creen que a republicanos y demócratas les desvela el tipo de régimen que haya en México. Mientras no se afecten los intereses norteamericanos, parafrasean a Tommy Lee Jones. “We don´t care” ... Lapidaria frase de Charles Dickens para tiempos estelares: “Hay hombres que parecen tener sólo una idea y es una lástima que sea equivocada” ...