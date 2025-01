Ake Zermeño prepara su nueva colección: "Ataraxia, en búsqueda de la felicidad"

“Yo llegué a este mudo dotada de cierta sensibilidad que me ha permitido desde temprana edad tener muchos momentos de despertar de la conciencia y tener una sabiduría intuitiva. Eso ha hecho que sea muy curiosa y me sienta atraída por aprender a usar herramientas que me han permitido expandir mi mente, conectar con la espiritualidad, sobre alimentación viva y consciente y estar ligada a filosofías milenarias que me han permitido llevar un camino con corazón”, dice la artista plástica Alejandra Zermeno, Ake.

Ake nos invita a sumergirnos en un mundo de creatividad donde la energía espiritual, la conciencia y el arte se entrelazan en un viaje visual único. Su nueva colección, que verá la luz en 2026, no sólo refleja su evolución artística, sino también una profunda conexión con temas trascendentales como la salud, la vitalidad y el control del ego, los cuales han marcado su vida y su obra desde temprana edad.

Ake Zermeño.Cortesía

La inspiración detrás de su trabajo surge de su propia sensibilidad y sabiduría intuitiva, elementos que la han acompañado desde su niñez. Desde entonces, Ake se ha sentido atraída por herramientas que le han permitido expandir su mente y conectar con filosofías milenarias, prácticas como el yoga y la meditación, así como un enfoque consciente hacia la alimentación. Fue la muerte de su madre, quien padeció cáncer a los 57 años, lo que profundizó su interés por la salud y la espiritualidad, temáticas que han sido recurrentes en su obra desde ese momento. "Abordo conceptos sobre la salud, la consciencia, el espíritu y la dominación del ego", explica la artista, quien ve en el arte una vía para trasladar su experiencia personal al plano visual.

El vínculo entre el arte y los seres vivos es una constante en sus piezas, que fusionan la figura humana con la animal, creando un universo único de hibridaciones simbólicas. "Desde niña me ha fascinado el mundo animal y vegetal", nos comparte, destacando cómo los comportamientos de los animales son para ella una representación de los estados emocionales y mentales humanos. Así, en su trabajo, los animales se convierten en metáforas visuales de la mente humana, representando tanto su aspecto salvaje y descontrolado como su lado más sereno y constructivo.

Los tejidos y hongos, presentes en gran parte de su nueva serie escultórica y textil, refuerzan esta visión. Ake remonta su fascinación por estos elementos a su infancia, cuando aprendió a tejer y bordar, y los vincula con el concepto de red y conexión que predomina en su obra. Para ella, tanto los hongos como los tejidos son representaciones de la interconexión de la vida, una idea que se extiende desde el cuerpo humano hasta los ecosistemas más complejos. "Todo en este planeta tiene un tejido, incluido nosotros, nuestros músculos, las neuronas, los ligamentos", reflexiona.

Ake Zermeño.Cortesía

La infancia, con su carga emocional y formativa, también ocupa un lugar central en su trabajo. Ake recuerda su niñez marcada por la soledad y el bullying, lo que la llevó a refugiarse en su mundo interior. Hoy, a través de sus esculturas, ha creado niñas como alter ego de esa niña que fue: "Niñas súper seguras de sí mismas, trivales, valientes, auténticas". Así, da vida a figuras que representan aquello que no tuvo en su propia infancia, un acto de sanación y empoderamiento.

Otro de los temas recurrentes en su obra es el control del ego, un concepto que Ake refleja a través de poderosos símbolos visuales. Desde 2012, sus trabajos han centrado la relación entre animales y estados mentales humanos, manifestando cómo un pensamiento negativo puede dominar nuestra mente y cómo, en su contraposición, pensamientos positivos permiten una vida más equilibrada. Esta dualidad se expresa a través de composiciones donde los animales ocupan un rol central, dependiendo de si la obra refleja el caos o la armonía interna.

Con su seudónimo Ake, la artista se prepara para presentar su próxima colección en 2026, con la esperanza de que su público pueda conectar con su visión como ella lo ha hecho al crearla.

“Lo que sí está en mí es que seguiré creando desde mi ser más auténtico, profundo y reflexivo", afirma, dejando claro que para ella, hacer arte es algo esencial, una vibración de vida que la guía en cada paso de su trayectoria.

La evolución de su arte es un proceso constante, donde la exploración conceptual, matérico y visual siguen creciendo. Ake no sabe qué impacto tendrá su obra en el mundo del arte, pero su compromiso es firme: crear desde su más alta vibración y seguir un camino lleno de corazón. "Mi arte es muy mío, así que el camino que tome será un camino con corazón", concluye, dejando abierta la puerta a nuevas formas de conexión y transformación a través de su obra.