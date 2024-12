AFAC: que no le den… pero que no le quiten

Uno de los grandes pendientes de la actual administración es reforzar la gestión de la seguridad operacional (Safety) y de la aviación (Security). No en balde, en 2021 la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) decidió enviar al país a la Categoría 2 en Seguridad Aérea y el regresar a la Categoría 1 nos costó mucho tiempo, dinero y dolores de cabeza sin cuento, no sólo al gobierno sino a las aerolíneas, a los pasajeros, aeropuertos, etc.

Aunque la siguiente auditoría de Seguridad correspondió a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que revisa no sólo 3, sino 16 de sus 19 anexos, la oficina regional tuvo la consideración de esperar a que México recuperase la Categoría 1 en la FAA.

No obstante, aún está pendiente su resolución y debido a la astringencia presupuestal que sufre la administración pública en áreas críticas, ya se habla de que lo ganado en años anteriores se ha ido perdiendo por falta de recursos para contratar supervisores y hacer otras importantes funciones que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) debe cumplir. Será tal vez por eso que, aunque no ha dejado de organizar eventos, ya no los abren a (todos) los medios.

Este año que viene no sólo no será un mejor ejercicio en cuanto a recursos, sino que habrá una reducción de 8.5% en su presupuesto, pues sólo recibirá 634 millones de pesos para una estructura que genera más de 2,200 millones de pesos anualmente gracias a los servicios que presta.

Y desde luego que no habría dinero que alcance, con el déficit que heredó este gobierno y el que, sin duda, tendrá que experimentar en el siguiente año, pues pese a que en los Criterios de Política Económica se estima un 3.5% del PIB, se ve difícil que lo logre vistas las deudas de Pemex y CFE y los subsidios que le darán a estas dependencias y a obras como Tren Maya, el AIFA y Dos Bocas, entre otras.

Sin embargo, de verdad que es un riesgo que instituciones como la AFAC no tenga los recursos suficientes para hacer su labor. Independientemente de si es la FAA o la OACI quienes ponen el dedo en la llaga de las falencias de la autoridad respecto a la supervisión de la seguridad, escatimar en ello es la peor de las decisiones.

Se ha dicho de muchas maneras y en diversos foros: la seguridad es el punto neurálgico de la aviación. Todo lo que deba invertirse en ello está más que justificado y la razón de ser de la AFAC es esa: velar porque la seguridad sea una realidad en todos los aspectos que están contemplados en los 19 anexos de la OACI.

Que no le den… pero que no le quiten lo que genera. De hecho, si la AFAC pudiera hacer uso de esos recursos de una manera prudente e inteligente, podría modernizarse, tener la cantidad de supervisores, inspectores, personal técnico especializado, sistemas informáticos y todo lo necesario para hacer frente a contingencias. Ojalá que así lo valoren y haya una reconsideración en ese sentido.

Y ya que mañana es 25 de diciembre, enviamos un saludo de Feliz Navidad a todos los lectores.

raviles0829@gmail.com