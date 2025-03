Para Acapulco con amor y esperanza

Oscura soledad estoy viviendo. La misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo. El más triste recuerdo de Acapulco. Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel.

Como la mayor parte de los mexicanos, amo Acapulco. Ahí están mi infancia y mi adolescencia y los momentos más bonitos de mi vida y la de los míos.

Perdida igual en la puesta de sol de la Costera, que en el amplio horizonte de las playas de la zona Diamante y Puerto Marqués, Acapulco se me aparece como algo mágico y eterno, pero también como un aviso insistente y desantendido: lo que no se valora y se cuida, se pierde. Y lo peor es que te lo puede quitar cualquiera, sea el crimen organizado o un desastre natural.

Aprovecho estas líneas para expresar que además de adorar Acapulco, respeto y admiro la resiliencia de su gente, sean meseros, hoteleros, albañiles, vendedores ambulantes, masajistas y gente de a pie, por que todos, sin excepción, han sufrido lo indecible, pero confían en que verán de vuelta su tierra, trabajarán como lo hacían antes, bailarán y caminarán seguros, por que la justicia que merecen, llegará.

Quizá por eso me resulta tan incomprensible que teniendo la bahía más bella del mundo, el resto de los mexicanos no nos esforcemos más por recuperarla y dejemos sólos a los acapulqueños en su lucha contra las circunstancias y defendiéndose de un destino que no acaba de ponerlos a prueba.

¿Qué más les falta por superar? ¿Cuáles son las lecciones no aprendidas?

Como ningún otro cuidadano de nuestro país, los acapulqueños han soportado embates de la naturaleza, malos gobiernos, políticos ingratos, sicarios y balas perdidas que matan todo lo que se les atraviesa en el camino, también la indiferencia y el olvido de quienes podrían hacer algo más por este paradisíaco lugar.

Les comparto que me emocionó mucho volver a la 32ª edición del Abierto Mexicano de Tenis, aunque no puedo negar lo mucho que me indignaron las publicaciones en las redes: es increíble que después de lo sucedido en el último tiempo y el esfuerzo de su gente, el puerto se manche con el retiro de cuatro jugadores del torneo, supuestamente intoxicados por un pescado descompuesto. Y más aún cuando tres de los que se fueron, están ranqueados entre los diez mejores del mundo y dotaban de valor y calidad a este torneo que genera inversión y visitantes.

Acabo este texto compartiéndoles dos charlas que me llenaron de esperanza. La primera, con un taxista joven que decidió quedarse en Acapulco, a pesar de que toda su familia se fue. “Ahora sí están arreglando las calles y caminos”, me decía, ilusionado. “No tenemos de otra que trabajar por nuestra tierra. De aquí somos de aquí y aquí seguiremos”.

La segunda, con una niña de quince años que se gana la vida como vendedora de fruta en la playa.

¿Te gusta trabajar en esto?, la cuestioné, al tiempo que me entregaba dos mangos con chile y limón. Le hice la pregunta esperando que me dijera que odiaba el trabajo, que lo hacía a la fuerza y bajo las amenazas de su familia a quienes imagine como a los más crueles promotores de la explotación infantil, pero su respuesta me sorprendió y me hizo volver a confiar en la vida y la resiliencia:

“Amo lo que hago y ayudo a mi familia”, me dijo convencida. “Además hoy el aire está fresco y no hace tanto calor”, finalizó con una sonrisa antes de levantar la canasta y seguir su camino en las interminables arenas de la playa de Acapulco Diamante.

Me despedí del más bello de los puertos con el compromiso de difundir el amor incondicional de la chica por su quehacer y la promesa que le hice al taxista de “correr la voz en México de que Acapulco va mejor”.

Espero que este mensaje llegue directo al corazón de quienes lo lean.