Vislumbrando el futuro sistema mexicano de salud

Un acierto el de Emmanuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, al abrirse a convocar a un Conversatorio sobre El Futuro del Sistema de Salud en México donde tomen la palabra también los representantes del sector privado que sin duda igualmente son parte del sistema.

Hasta ahora cuando se habla del sistema nacional de salud sólo se concibe a las instituciones públicas, pero el sector privado no puede seguirse dejando de lado. Es un actor que ya no sólo es complementario sino que está jugando un rol sumamente relevante. Considerando el elevado y creciente gasto de bolsillo -que es gasto privado-, se puede decir que el ámbito privado de salud va que vuela a representar la mitad del sistema o más.

Durante la pandemia se dio una importante experiencia de colaboración entre hospitales públicos y privados para atender pacientes Covid y no Covid, la cual fue exitosa. Ahora, si se plantea el rediseño del sistema para ir rumbo a un esquema más eficaz y eficiente en pro de la salud de todos los mexicanos, no puede hacerse sin incluir a los prestadores privados de salud.

En el evento que mencionamos el Poder Legislativo va de la mano acompañado de un nuevo interlocutor que viene pugnando por abrir esta discusión desde hace un año. Estamos hablando de la Alianza de Prestadores Privados de Servicios de Salud (APPSS) conformada hace ya un año por la Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP), el Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico (Comed), el Consorcio Mexicano de Hospitales (CMH) y la Asociación Mexicana del Sector Óptico (AMSO).

No hay duda que será un evento de la mayor relevancia pues se hablará de los cambios que se ven venir en un nuevo modelo que incluya a todos los jugadores, públicos y privados; aquel modelo tradicional que ya lleva casi 80 años donde los actores privados casi no jugaban irá quedando en el pasado.

Es momento oportuno para abrir el tema. Vale la pena hacer un alto, y ver hacia dónde queremos llegar en los próximos 25 ó 30 años, qué sistema de salud queremos como mexicanos y sobre eso hay que empezar a conversar.

El programa incluye un posicionamiento del sector público el cual lo dará el director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Eduardo Lazcano; y el del sector privado que será dado por Patrick Devlyn como presidente de la APPSS. Luego habrá un panel donde se dará un diagnóstico de la estructura del sistema de salud, donde participará el presidente de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), Héctor Valle, y un representante de la ANHP.

Otro panel será el de Retos y oportunidades para el futuro de la prestación de servicios de salud, donde participarán los doctores Jorge Azpiri, de TecSalud; Enrique Ruelas, exsecretario del Consejo de Salubridad General; el exsubsecretario Eduardo González-Pier y Gabriela Allard Taboada, de la Asociación Mexicana de Diabetes.

El último panel estará enfocado a Modelos internacionales de referencia para construir un modelo integral de atención, donde hablarán Javier Potes, del CMH; José Alarcón, de Universidad Anáhuac, y el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.

El punto es que se busca romper tabúes y abrir una franca conversación para visualizar el nuevo rumbo del sistema de salud donde lo importante de verdad sea el paciente, y que para cubrir sus necesidades todos los actores -sin importar si son públicos o privados- trabajen conjuntamente y se vayan alineando para formar parte de un solo sistema nacional de salud.

En este marco, seguramente saldrá el tema de la accesibilidad financiera que es clave porque es la llave de acceso y fundamental para que el sistema funcione. Y en ello también se requiere un rediseño completo tanto en el ámbito público como en el aseguramiento del sector privado. Total, que será un evento obligado de seguir.

Instalan Junta de Gobierno de IMSS-Bienestar

Pues el presidente López Obrador aceptó que la doctora Gisela Lara Saldaña quedara como directora general del nuevo IMSS-Bienestar, y ayer 20 de septiembre, tomó protesta al igual que el doctor Víctor Hugo Borja como secretario técnico. Para darle fuerza al acto donde se instaló la Junta de Gobierno del nuevo organismo público descentralizado estuvieron 3 secretarios del Gabinete: el de Salud, Jorge Alcocer; la del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde; la de Bienestar, Ariadna Montiel; el de la Función Pública, Roberto Salcedo; y los subsecretarios de Salud, Hugo López-Gatell, y de Hacienda, Juan Pablo de Botton.

Amplía Cofepris lista negra de distribuidores de fármacos

Cofepris reportó ayer 20 de septiembre, 8 nuevos distribuidores de medicamentos que incumplen la regulación sanitaria: Mundo de Vacunas, Proveedora de Medicamentos del Centro, Proveedora y Distribuidora de Medicamentos Gaat (Farmacia Gaat), Access Pharma, Suministros Biomédicos GDL, RRA and BE Logística de Mexico, OTC Medicamentos Rolando Lugo, y Farmacia Bacort. Por otra parte, 2 empresas que cumplieron la normativa fueron eliminadas de la lista negra, pero de ésas no dieron los nombres. Qué bueno que el regulador sanitario está vigilante en este ámbito.

Christus Muguerza invierte con Oracle en tecnología de nube

La red regiomontana de hospitales Christus Muguerza informó que como parte de su estrategia integral de digitalización e innovación prospectada hacia 2025, decidió migrar sus operaciones y su gestión corporativa a la nube de Oracle ERP Cloud, lo que se traducirá en una mejor experiencia de servicio para sus pacientes. Dijo que el proyecto contempla invertir 67.5 millones de pesos, esperando obtener un ahorro hasta por 77.6 millones de pesos al cabo de los próximos 8 años.

Médic@ Digital en México

Hoy Funsalud presentará un valioso estudio que refleja los cambios, usos y comportamiento de los médicos y médicas en el sector público y privado para brindar atención a los pacientes a partir de la tecnología llamada “Médic@ Digital en México”. Entre los hallazgos destaca que el 44% de los médicos mencionan hacer consulta virtual, siendo los psiquiatras la especialidad que está en primer lugar con 94%, pero el porcentaje disminuye considerablemente en los profesionales que laboran en sector público donde apenas 19% realiza consultas en línea. Ello refleja la necesidad de mejorar la infraestructura y accesos a internet en los centros de salud públicos. Además, el estudio demuestra la evolución de los pacientes, ya que la información arroja que 9 de cada 10 pacientes llegan a la consulta con información recopilada en internet, y en el 41% de los casos repercute en la decisión de prescripción del médico. Ello nos habla de pacientes cada vez mejor informados sobre su padecimiento lo cual obliga a los médicos a una actualización digital permanente.

maribel.coronel@eleconomista.mx