PRINCETON – Los países industrializados occidentales ricos parecen estar atrapados en un ciclo temporal, con una inflación inesperadamente más alta que trae de vuelta no solo recuerdos de la década de 1970, sino también el debate político de esa era y las inseguridades políticas. ¿Es la inflación siempre y en todas partes un fenómeno monetario, como insistía Milton Friedman? ¿O es una consecuencia de la sobreextensión fiscal, o simplemente un síntoma de un mal funcionamiento democrático más general?

Los debates de la década de 1970 no se limitaron a cuestiones técnicas de gestión macroeconómica. También plantearon dudas sobre la sostenibilidad y legitimidad del modelo occidental de democracia. El mundo estaba acosado por la inestabilidad geopolítica, y la Asamblea General de las Naciones Unidas respaldó los llamados a un Nuevo Orden Económico Internacional. Y ahora que muchos de los mismos viejos problemas políticos y geopolíticos se están volviendo a calentar, la inflación es un termómetro. A medida que más dinero persigue menos bienes, los precios aumentan: la economía se vuelve febril.

Sin embargo, durante los períodos de innovación monetaria, se vuelve más difícil saber qué es el dinero. Nadie discutiría el hecho de que la innovación monetaria se ha desarrollado a un ritmo vertiginoso durante la última década. Pero vale la pena recordar que la década de 1970 también se caracterizó por una revolución financiera, una que desdibujó las distinciones previamente difíciles entre dinero y no dinero. Esto fue en parte consecuencia de la inflación, que llevó a los clientes bancarios a huir de las cuentas corrientes que no devengan intereses a alternativas como certificados de depósito o cuentas en bancos no tradicionales.

Friedman despreciaba a todos los votantes y políticos conservadores que pensaban que la política fiscal era la culpable de la inflación. Pero su desdén estaba fuera de lugar, porque efectivamente había una conexión entre la política fiscal y la política monetaria: los altos déficits gubernamentales se habían financiado a través del banco central. Tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, la tesorería y el banco central habían llegado a ser vistos como un “ejecutivo macroeconómico” unificado. Al considerarse a sí mismos como potencias dominantes a nivel mundial, ambos países pretendían utilizar su soberanía monetaria para obtener ventajas a expensas del resto del mundo.

Al final, Estados Unidos y el Reino Unido terminaron con una inflación más alta en comparación con la mayoría de los demás países industrializados, y esta misma distinción vuelve a ser evidente en 2022. EU y Gran Bretaña tienen las tasas de inflación más altas del G7, y ambos también promulgaron medidas masivas paquetes de estímulo fiscal asistidos por el banco central en respuesta al impacto del Covid-19.

El Reino Unido es un ejemplo particularmente dramático de esto. En el primer año fiscal del Covid-19, el Banco de Inglaterra compró el 99.5% de la deuda pública y más del 100% el año siguiente. Bajo estas circunstancias, no es creíble argumentar que el banco central es independiente.

La misma lógica se aplica en los Estados Unidos, donde el mayor error de los políticos fue cifrar sus esperanzas en que una inflación más alta fuera “transitoria”. Esto duró hasta noviembre de 2021, cuando la administración de Biden presionó a la Reserva Federal estadounidense para que mantuviera las políticas monetarias relajadas al retrasar la nominación o renovación de los funcionarios de la Fed. Esta intervención política fue tan obvia como los esfuerzos de Richard Nixon en la década de 1970 para presionar a Arthur Burns, a la sazón presidente de la Fed.

El resultado es que los bancos centrales no son tan independientes como pretenden ser. Tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, los gobiernos y los bancos centrales han estado respondiendo a las presiones políticas creadas por divisiones sociales aparentemente intratables. Una polarización tan extrema plantea dudas sobre si la unión política puede continuar. Por lo tanto, el debate de la década de 1970 sobre la ingobernabilidad del Reino Unido está reapareciendo, con Escocia e Irlanda del Norte buscando caminos para poder volver a unirse a la Unión Europea. Aún más inquietante, una gran cantidad de libros recientes profetizan una guerra civil en los Estados Unidos.

Por supuesto, Europa también enfrenta amenazas de desintegración. El Banco Central Europeo ha sido incluso más lento que la Fed o el BOE a la hora de subir los tipos de interés. Esto se debe en parte a que el carácter de la inflación es diferente y a que la invasión de Rusia a Ucrania ha elevado los costos de la energía. Los mercados laborales europeos también tienen algo más de holgura (aunque algunas economías europeas están sufriendo la misma escasez dramática de mano de obra calificada que se observa en Estados Unidos y el Reino Unido).

Pero la principal razón del BCE para dudar es su temor de que los mercados interpreten los mayores costos de endeudamiento como una amenaza para el gobierno y la estabilidad bancaria en los países del sur de la eurozona más endeudados. Un aumento en los costos de endeudamiento del gobierno podría provocar el doble golpe (o el “bucle fatal”) que muchos temían durante la crisis de la deuda europea hace una década. Si los gobiernos endeudados deben pagar primas de riesgo más altas y se ven amenazados con la insolvencia, el valor de sus bonos caerá, socavando los balances de los bancos que los tienen.

Uno de los mantras de la crisis del euro fue que Estados Unidos y el Reino Unido estaban en una posición mucho más fuerte que Europa porque tenían un solo gobierno y un solo banco central. Y aunque la fragilidad estructural de la eurozona ha generado desde entonces un movimiento tentativo hacia una unión fiscal limitada, ese trabajo sigue incompleto. Además, la pandemia y la crisis geopolítica de este año les han recordado a todos que incluso los estados fiscalmente unificados no tienen todas las respuestas y pueden volverse vulnerables a la desintegración.

La historia está repleta de ejemplos de rupturas sistémicas provocadas por una alta inflación. Al tratar de unir a las sociedades con dinero, los bancos centrales han sembrado repetidamente las semillas de una disolución política y social más amplia. En los estados federales, como Alemania a principios de la década de 1920 o la Unión Soviética y Yugoslavia a fines de la década de 1980, la inflación alimentó una dinámica centrífuga y separatista. El público albergaba una sospecha persistente de que el centro (Berlín, Moscú, Belgrado) ejercía un control político injusto sobre las palancas distributivas. Para las repúblicas federadas, la secesión y la autonomía monetaria se volvieron cada vez más atractivas.

Al generar incertidumbre, la inflación puede destruir fácilmente entidades políticas grandes y complejas. Sabemos que el presidente ruso, Vladimir Putin, cree que la desintegración de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe política del siglo XX.

También puede creer que la inflación de los precios de la energía y los alimentos, y los esfuerzos del gobierno para amortiguar el impacto con subsidios aún mayores, destruirán las uniones británica, estadounidense y la europea.

*El autor es profesor de Historia y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton, es autor de The War of Words: A Glossary of Globalization.