Votaron diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que los días 16 y 17 del presente enero se efectúe un período extraordinario en ambas Cámaras para discutir la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional y la designación del Fiscal General de la República.

Particularmente en el tema de la Guardia, el coordinador de los diputados morenistas Mario Delgado hubo de explicarles que la iniciativa, aún aprobada, tendría que ser aprobada por una mayoría de Congresos locales.

Casi con manzanitas explicó que, conseguido eso, todavía tendrían que elaborar una ley reglamentaria, porque, les advirtió Delgado: sin ley reglamentaria no podrá operar legalmente la Guardia Nacional. Sólo tenemos sesenta días, dijo.

Declaraciones patrimoniales, ¿exageración?

Anunció en su conferencia mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador que hoy daría a conocer su declaración patrimonial y que todos los funcionarios tendrán que presentarla. Y hacerla pública, aunque legalmente no haya obligación.

No podrá trabajar en este gobierno aquel que no haga pública su declaración y las de cónyuges y familiares. Esto último, francamente, me ha parecido siempre una puritana exageración.

Ahora resulta que, por ejemplo, si un funcionario tiene un hermano a quien ve poco y a veces hasta está distanciado, tendrá que pedirle a ese hermano que de a conocer sus bienes. Con toda razón responderá con el clásico: “¿Y yo por qué?”.

SER: clave para diversificar mercados

La Secretaria de Economía Graciela Márquez Colín a anunciado que la entrada en vigor del tratado comercial de Asia Pacífico abre una ventana de oportunidad para diversificar el comercio exterior de México, por ahora concentrado casi exclusivamente en Estados Unidos.

En los años ochenta y noventa, cuando Corea del Sur empezó a detonar al crecimiento de sus exportaciones como puntal de su desarrollo económico, sus diplomáticos, me contaron, tuvieron que dedicarse a la promoción de los productos y servicios de su país.

Claro, a diferencia de los embajadores y funcionarios del Servicio Exterior Mexicano, los diplomáticos coreanos contaron con vasto y suficiente presupuesto, porque en el comercio exterior siempre rige la máxima de Eulalio González “El Piporro”: “with money dances the dog”.

NOTAS EN REMOLINO

Hoy, según la amenaza del Secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú, se dará a conocer como están las obras del cancelado aeropuerto de Texcoco, lo que se hizo mal y las consecuencias de haber seguido con la obra. Veremos y juzgaremos... En Puebla, el congreso estatal, de mayoría morenista, se dispone a elegir a un gobernador interino de ese partido, con lo cual se alguna manera estaría en posición de darle vuelta a la voluntad de los electores en la pasada elección. Cosas de tener el poder... Sólo los ingenuos pueden creer que la autollamada “corriente democrática” que agrupa a cartuchos quemados del PRI pueda ser la base para un renacimiento del tricolor... Ya existe el compromiso de que periódicamente, al menos mensualmente, se darán a conocer las estadísticas oficiales de los delitos cometidos en la República. El resultado de que el Gobierno de la República asuma la responsabilidad por combatir todos los delitos, hasta los que son del fuero común... Mala noticia que a la Secretaría de Agricultura se le haya asignado un presupuesto que es el mas bajo en once años. La penitencia impuesta por la austeridad...