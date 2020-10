Con el mayor uso de la tecnología, el manejo de residuos electrónicos se ha convertido en un tema delicado para la salud y el medio ambiente.

Hablamos de 54 millones de toneladas anuales que se desechan en el mundo de artículos como computadoras, pantallas, tabletas, teléfonos, consolas.

Asia aporta 25 millones de toneladas y América con EU, Brasil y México en la punta, otras 13 millones.

Aquí el reto es enorme, máxime que México suscribió en 2004 el Convenio de Estocolmo para cuidar el orbe.

Con la pandemia el uso de la tecnología se ha catapultado. En el Hot Sale las compras subieron 75% y para el Buen Fin seguirá la demanda.

El manejo del desecho de esos productos es prioritario y Semarnat de María Luisa Albores lo trae en la mira, máxime que crecerá 17% para 2025.

Hoy hablamos de 1.1 millones de toneladas de las cuales 23% se concentra en CDMX, Jalisco y BC. Además 6% son residuos peligrosos vinculados a plomo, mercurio o bromo.

Semarnat vía la dirección de Gestión de Material y Actividades Riesgosas que lleva Ricardo Ortiz Conde junto con Proyectos COP del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que comanda Ives Gómez Salas ya comenzó un esfuerzo para evaluar la problemática y establecer estrategias.

Hoy no se tiene un esquema para el manejo de esos residuos y hay que apuntalar el marco legal para lograr mayor cooperación de estados y federación.

Una ventaja es que de todo ese desecho, 65% es reutilizable y tiene un valor de 1,200 mdd por la recuperación de hierro, cobre, aluminio, oro, plata, paladio.

Hay que mejorar la trazabilidad en donde hay 153 empresas recicladoras y reencauzar a la informalidad que tiene prácticas contaminantes.

Ya hay varios programas piloto en marcha para que el reciclaje se ciña a las mejores prácticas y se puede echar mano de recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).

Semarnat y el PNUD espera tener armado hacia abril del 2022 un andamiaje más hecho para impulsar políticas públicas que permitan enfrentar este “tsunami”.

Cossío no litiga y pronto junta con Scherer

Muchas reacciones en cuanto a la restricción que podría tener la presencia del ex ministro de la SCJN José Ramón Cossío en el lío de Radiópolis. Para Coral de Carlos Cabal es un “amigable componedor” frente a Prisa, pero no litiga, que es lo que acota el artículo 101 de la Constitución. El texto dice que dentro de los dos años siguientes a la fecha de retiro no puede actuar “como patrono, abogado o representante en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación”. Se hace ver que su rol ni siquiera es remunerado. Su contraparte en Prisa es Ricardo Alarcón. Aunque hay propuestas para algún arreglo, éstas no han prosperado y está pendiente una primera reunión en la oficina de Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Presidencia. En el ínter la refriega legal al rojo vivo.

Fuentes recibió 100 mdd de Vergara y firmó

Angélica Fuentes ya anunció que peleará por la herencia de Jorge Vergara, lo que supone un nuevo pleito con los hijos del ya desparecido empresario dueño de Omnilife y las Chivas, incluido Amaury Vergara. Era de esperar, y aquí se lo adelanté, pero el asunto tiene sus bemoles. En su momento la ex de Vergara recibió 100 mdd que satisfacían cualquier reclamo futuro. Hay quien asegura que sus nuevas pretensiones transgreden una frontera moral, máxime que hay documentos suscritos.

Alianza Federalista arranca golpeteo

Lo dicho, los 10 estados que dejaron Conago y que ahora conforman la Alianza Federalista darán de que hablar. Por lo pronto presentarán controversias constitucionales en la SCJN contra la desaparición de los fideicomisos. Entre los gobernadores apunte a Jaime Rodríguez de NL, Javier Corral de Chihuahua, Enrique Alfaro de Jalisco, amén de los titulares de Tamaulipas, Durango, Michoacán, Aguascalientes, Colima y Guanajuato.