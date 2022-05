Una compañía que se ha actualizado de manera impresionante es Roku. Con sus títulos originales, Roku Originals ha ayudado a atraer nuevos usuarios y contribuido para que The Roku Channel sea uno de los cinco canales principales en la plataforma Roku en Estados Unidos. A través de The Roku Channel, Roku Brand Studio y One View, esta plataforma ofrece más de 70,000 títulos de manera gratuita y tiene una base sólida de audiencias 18-49.

En el marco de NewFronts 2022, Roku dijo estar apostando fuertemente a producciones originales para atraer audiencias e ingresos publicitarios. Así ha firmado importantes acuerdos con estudios como Lionsgate, Marquee Brands y Milk Street Studios. Destacan nuevas series originales con Martha Stewart, Christopher Kimbally y el Chef Emeril Lagasse.

“El objetivo aquí es tomar una variedad de contenido y traerlo a la plataforma y realmente resonar con nuestros consumidores, todo desde una perspectiva premium y respaldarlo con publicidad”, dijo Kristina Shepard, directora de asociaciones de agencias y líder del equipo de marca nacional en Roku, en entrevista con Mollie Kahilani, de Adweek.

Otra innovadora estrategia es la desarrollada para atraer ingresos publicitarios y generar compras desde la pantalla de los usuarios. Roku ha creado un nuevo programa impulsado por OneView, que combinará anuncios y la opción de compra con su exclusivo monedero Roku Pay. Con estas poderosas herramientas de contenido y comerciales Roku pretende ganar terreno en el mercado de compras digitales.

Esto funciona agregando una opción de compra a los anuncios existentes, para que los streamers puedan hacer clic en 'Aceptar' dentro del anuncio existente. Luego, Roku optimizará el anuncio donde es más probable que los streamers presten atención, y se enviará un mensaje a un número de teléfono registrado con el enlace al sitio web de la marca.

Roku también anunció una asociación con Microsoft, que describió como "primero en la industria". Microsoft Audience Insights trabaja para explorar cómo la publicidad televisiva, tanto lineal como de transmisión, afecta las búsquedas en línea.

El mes pasado, la compañía presentó un programa beta de anuncios lineales dinámicos de extremo a extremo con los editores, que se implementará ampliamente en el segundo trimestre. AMC, Discovery, Crown y Paramount ya se han registrado como socios.

En febrero, Roku agregó las garantías de audiencia de Digital Ad Ratings de Nielsen a OneView, lo que, según la compañía de televisión conectada, convirtió a OneView en la primera plataforma de compra de anuncios que permite las garantías de Nielsen en la transmisión de TV.

También está la marca de agua publicitaria de Roku, una tecnología gratuita que valida los anuncios de video en las plataformas de Roku. Una variedad de socios se ha registrado, incluidos Discovery y Fox.

Más recientemente, Roku anunció su sala limpia, que dice permitirá a los anunciantes y agencias utilizar datos propios para facilitar la planificación y medición de campañas publicitarias con Roku.