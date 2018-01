Es cierto que toda empresa o todo aquello que genere un beneficio, debe ir de la mano con una acción que ayude al bien común.

La responsabilidad social en las empresas, como en la vida, es un factor sumamente importante, pues es aquella que define qué tan apegada está la empresa o la persona a la comunidad que la rodea o qué tan interesada está por ser parte de ella.

Además, tener acciones de responsabilidad social ayuda a dar credibilidad, pues es la base consolidada de acciones de mejora para uno o varios individuos.

Las empresas, en su mayoría, apuestan por acciones que vayan de la mano con servicios que éstas mismas ofrecen o, en algunos casos, optan por acciones que se alejen de sus raíces para dar un giro y poder llegar a más personas.

La pregunta que muchas personas se hacen constantemente es: ¿por qué es importante el bien común?, ¿por qué ayudar a quienes menos tienen o se encuentran en una situación no favorable?, ¿por qué cuidar el medio ambiente o el entorno?

La respuesta es simple: genera un cambio positivo en nuestra vida.

Genera un cambio positivo no sólo con uno mismo, sino con el entorno en general. En el caso de las empresas, es importante tener una buena comunicación de sus actividades de manera interna y externa, pues no importa qué tan buenas sean sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) si los esfuerzos no son comunicados de manera correcta. Tener una excelente comunicación de estas acciones atrae beneficios, los cuales pueden verse a través de otras alianzas que llegan a partir de ésta y que generan mejoras internas de valor capital para las empresas o acciones en las que los mismos beneficiados son los colaboradores que trabajan dentro de quienes reconocerán y considerarán un gran factor de valor el poder pertenecer a la empresa.

Aunado con esta situación, la ayuda en las acciones de RSE se verá como una mejora al instante, pues al tener de su lado a todos los colaboradores podrán efectuar acciones de voluntariado cada que la empresa se lo proponga, sin tener que realizar un gasto mayor en acciones que implica involucrar personas aminorando tiempo y dinero, haciendo crecer a las personas en el ámbito profesional y sobre todo personal.

Todo aquello que va de la mano con la responsabilidad social incluye un círculo en el cual se busca que las personas puedan hacer alguna acción en cualquier aspecto, siempre dando un poco de sí mismos y no necesariamente dando dinero o tiempo, sino involucrándose con algo de ayuda común. Gracias a esto y a personas enfocadas en el sentir filantrópico, se han fundado asociaciones sin fines de lucro, instituciones de asistencia privada, fundaciones, asociaciones y grupos que se encargan de localizar y llevar la ayuda a quien más lo necesita.

Es importante mencionar que con estas acciones de sentido filantrópico en las empresas se busca siempre ayudar, pero no que la empresa se vuelva en una obra de beneficencia pública, pues las empresas buscan día a día ser rentables, esto implica el poder adoptar una postura responsable ante los demás, tomando en cuenta el impacto de sus operaciones para poder beneficiar a los demás. Esto se resume en saber hacer negocio, garantizando también una sostenibilidad para el negocio a lo largo del tiempo en la empresa.

El sentido de responsabilidad social es el equilibrio adecuado para cualquier empresa o persona, pues marca iniciativa, mejora y ayuda con el único interés de tener un entorno más estable y próspero, pero sin dejar a un lado tener un impacto positivo en la vida de los demás.

*Especialista en temas de responsabilidad social.

